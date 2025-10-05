Bad Bunny benutzte seinen Eröffnungsmonolog an Snl‚S Staffel 51 Premiere, um die Entscheidung der NFL bei den Kritikern zurückzuführen, ihn für die Super Bowl LX Halbime Show zu buchen – insbesondere diejenigen bei Fox News.

„Ich bin sehr glücklich. Und ich denke, alle freuen sich darüber – sogar Fox News“, sagte Bad Bunny, bevor er zu einem Fox News -Clip -Montage geschnitten hat, um seine Anker scheinen zu sagen: „Bad Bunny ist mein Lieblingsmusiker, und er sollte der nächste Präsident sein.“

Bad Bunny lieferte mehrere Bemerkungen auf Spanisch und dankte „Latinos und Latinas in der Welt hier in den Vereinigten Staaten, die an offenen Türen gearbeitet haben. Es ist mehr als ein Sieg für mich, es ist ein Sieg für uns alle. Unsere Fußspuren und unser Beitrag in diesem Land, niemand wird es jemals wegnehmen oder es löschen.“ Er kehrte ins Englische zurück und witzelte: „Wenn Sie nicht verstanden haben, was ich gerade gesagt habe, haben Sie vier Monate Zeit zu lernen.“

https://www.youtube.com/watch?v=A0PT7QHPWNG