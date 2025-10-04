(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler für Monster: The Ed Gein Story.)

„Für wen ist das?“ Kann als Kritiker eine wesentliche Frage sein. Jedes Medienstück hat sein Publikum und seine Kunst, in diesem Fall Film und Fernsehen ist schwer. Wenn wir auf die Antwort auf diese Frage stehen, bedeutet dies normalerweise, dass wir das Stück nicht ausreichend genug erkunden haben. Aber im Fall von Monster: The Ed Gein StoryIch freue mich, die Schuldlast auf die Schultern von Ryan Murphy und seinem Partner Ian Brennan auf die Schultern zu setzen.

Einige mögen denken, dass sie mit Geins Geschichte nicht vertraut sind, aber was viel wahrscheinlicher ist, dass Sie sich seiner Saga bewusst sind, Sie wussten einfach nicht, dass es seine war. PsychoNorman Bates basiert berühmt auf Gein, wobei andere große Popkulturfilme aus seiner Geschichte – aber auch weitaus lockerer – stammen. Was weit weniger oft besprochen wird, ist die wahre Geschichte eines psychisch kranken Mannes mit einer missbräuchlichen und dann verheerenden Beziehung zu seiner Mutter. Wenn Sie gehofft haben, dass die wahre Geschichte hier erzählt wird, werden Sie leider schmerzlich enttäuscht sein.

Auf Papier, Monster: Die Ed Gein Die Geschichte konzentriert sich auf zwei wichtige Erzählfragen: Was ist die Grundlage der Monstrosität (und ob wir Gein als solche wirklich klassifizieren können) und was unsere Handlungen inspirieren können. In der Ausführung ist die Serie für ihre eigenen Fürze hoch. Welches ist passend, weil Die Ed Gein Story hat alle Auswirkungen eines nassen.

Verwandte Video

Im Großen und Ganzen, Ed Gein – Die dritte Folge in der Netflix Anthology -Serie von Murphy und Brennan ist aus technischer Sicht gut genug gemacht. Niemand fragt sich, ob die Schöpfer das Auge haben oder nicht. Es ist bewundernswert erschossen und der Blut sieht solide genug aus. Wir alle müssen jedoch zusammen einig sind, dass wir nicht weniger als nur fette Schauspieler annehmen werden, da die Prothesen auf Tom Hollanders Gesicht (er spielt hier Alfred Hitchcock) absurd aus.

In der Zwischenzeit schlägt Charlie Hunnam, ein Schauspieler, von dem wir alle wissen, dass er talentiert ist, einen Akzent, der nur als lästige Arbeit beschrieben werden kann. Hunnam stand auf der Rekord, dass er den Akzent direkt aus einem unbekannten Band von Geins eigener Stimme nahm. Angesichts der Tatsache, dass Authentizität in einem anderen Aspekt der Show kaum ein Problem war, gibt es sicherlich keine Rechtfertigung für sie, sich hier verpflichtet zu haben. Jede Chance, dass die Serie überzeugend sein muss – was, was vollkommen klar ist, ist sehr Klein – wird mit dem Akzent weggerissen, gepaart von der Darstellung des Mörders.

Bei all dem, was Gein inspiriert hat, scheint die Serie nur sehr wenig Interesse daran zu haben, sich mit dem Mann selbst zu beschäftigen. Wenn dies der Fall ist, ist es eine fetischisierte, fantastische Karikatur. Es gibt ein echtes Gespräch über die psychische Gesundheit, die verzweifelt aus all dem herauskommt, aber Monster Präsentiert früh, dass es einfach nicht die Koteletts gibt, dies zu tun. Stattdessen konzentriert sich viel mehr auf das Spielen mit dem Nationalsozialismus, der Gein inspiriert hat, und mit der Kunst, die der Mörder selbst inspiriert hat, insbesondere klassische Werke Psycho, Texas Chainsaw Massacre, Und Die Stille der Lämmer. Die beiden letzteren sind in ihren Darstellungen harmlos genug, aber die Darstellung der Sexualität der Serie der verstorbenen Anthony Perkins ist direkt verantwortungslos.

Viel von Monster: The Ed Gein StoryDie Beziehung zur Sexualität ist in der Tat unverantwortlich. Gein, der in Wirklichkeit seine Geschichte nie verändert hat, dass er keinen Sex mit Leichen hat (sie waren zu ranzig), hat mehrere Ausflüge mit der Leiche einer Frau, dass sein Liebesinteresse, der meist fiktive Adeline Watkins (Suzanna Sohn), verachtet. Die gleiche Adeline wird in einer Vision früher in der Serie ermordet, nur weil Murphy und Brennan beschlossen haben, den Klassiker nachzubilden Psycho Duschszene grafischer.

Was die Beziehung dieser Serie zu Müttern und Frauen insgesamt betrifft? Yikes. Natürlich wird eine Geschichte, die sich auf Gein konzentriert, einige Mama -Probleme haben, aber das Problem geht weit über Geins eigene Beziehung hinaus. Adelines Mutter hasst sie dafür, dass sie nicht das Bild der Weiblichkeit ist, und Bernice Worden (Lesley Manville, die eines der wahren Opfer von Gein spielt) wird als die Stadtschlampe dargestellt, die ihren Sohn, den Stellvertreter des Sheriffs, so gut wie vergessen hat. Dann, später, als wir den berüchtigten Jerry Brudos (nicht im Abspannung) treffen, sorgt die Serie dafür, dass auch er wegen Mama -Liebsten „verrückt“ wurde (Brudos wurde nicht verrückt).

Die anderen bemerkenswerten weiblichen Charaktere der Serie sind der Nazikriegskriminelle Isla Koch (Vicky Krieps) und der legendäre Christine Jorgensen (Alanna Darby). Jorgensen ist die einzige anständige unter ihnen, und selbst sie wird als unhöflich dargestellt, nachdem sie einen Bellman herabgesetzt hat.

Hunnam skizzierte die Absicht der Show an Tudum, indem er fragte: „Wer war das Monster? Dieser arme Junge, der sein ganzes Leben lang missbraucht wurde, und dann in völliger Isolation gelassen und an nicht diagnostizierten psychischen Erkrankungen litt? Oder die Legion von Menschen, die sein Leben für Unterhaltung sensationalisierten und die amerikanische Psyche und die globale Psyche im Prozess wohl dunkelten?“

In der zweiten, die die Serie mit Brudos und anderen Serienmördern Gein verbindet, geht die Gültigkeit dieser Frage aus dem Fenster. Besonders Wenn es um die absichtliche Hervorhebung von Brudos ‚eigenen Problemen mit seiner Mutter geht.

Für den Fall, dass Sie sich fragen, ist es kein Untertext, dass „mit anderen Serienmördern zusammengefügt“ ist. Tatsächlich beginnt das Saisonfinale mit der Einführung von Ted Bundy (John T. O’Brien), bevor er zu Brudos und dann zu Richard Speck (nicht abgeschlossen) wechselt. Es versucht schließlich, Gein vom Rest der berüchtigten Männer zu lösen, indem er eine absolute Absurdität über seine Beteiligung an Bundys Verhaftung einbringt, aber selbst das geht nach einer schlecht beratenen Tanznummer aus dem Fenster.

Ja, das haben Sie richtig gelesen. Wenn Gein das Ende seines Lebens erreicht, aber bevor bei ihm lungenkrebs diagnostiziert wird, gibt es diese seltsame, tanz- und serielle Killers, die große und kleine Feierlichkeiten Gein und seine Beiträge zu… Serienkillerkultur?

„Schlecht beraten“ ist in der Tat der beste Weg, um die gesamte Gesamtheit zu beschreiben Monster: The Ed Gein Story. In einem spektakulären Mangel an Selbstreflexion bietet das Finale eine Krankenschwester, die sich um Gein kümmert und die herzliche Linie liefert. „Es gibt so viele Menschen, die Ihre Geschichte genommen haben.“ Leser, ich schaute buchstäblich in die mittlere Entfernung meines Wohnzimmers, als wären Kameras aus Das Büro Warten auf meine Reaktion.

Es ist wahr: da Sind So viele Menschen, die Ed Geins tragische Geschichte von Missbrauch, Mord und psychischen Erkrankungen in fetischisierten Bullshit verwandelt haben. Murphy und Brennan scheinen sich dieser Liste mit ihren Köpfen angeschlossen zu haben und ihre Serie mit einer schwärmenden Vision von Geins Mutter (Laurie Metcalf) zu beenden: „Sie haben sicher etwas aus sich selbst gemacht, nicht wahr? Du hast die ganze Welt verändert.“

Laurie Metcalf ist unschuldig und liefert eine herrlich unaufhörliche Leistung als Augusta Gein. Was den Rest davon betrifft? Puh.

Monster: The Ed Gein Story Streaming jetzt auf Netflix. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=t8fehsoths8