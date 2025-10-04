Das überraschendste, einen Freitagnachmittag bei Taylor Swift zu verbringen Die offizielle Release -Partei eines Showgirls Waren kleine Leute ihre Telefone ansahen? Es war keine völlig Telefonfreie Zone-ein paar Leute haben gelegentlich auf dem Bildschirm gedreht oder ihre Soziales überprüft-, aber größtenteils waren diejenigen im ausverkauften Theater ausschließlich auf die Action ausgerichtet. Es ist beeindruckend, dass dies der Fall war, da der Großteil davon Leben eines Showgirls Die Feier bestand aus lyrischen Videos, wobei kaleidoskopische Bewegungsbilder von Swift als Hintergrund für 11 der 12 neuen Songs dienten, die am Freitag, dem 3. Oktober, debütierten.

Wir betraten ungefähr 15 Minuten vor Showtime das Theater, um festzustellen, dass Maria Menounos ‚ Noovie war von einer benutzerdefinierten Vorausstellung mit den Motion-Grafiken vorgegeben worden, die im Laufe des Nachmittags sehr vertraut werden würde, während Tracks von Tracks von Das Leben eines Showgirls gespielt.

Die AMC -Theaters -Website war mit ihren Warnungen sehr klar gewesen, dass es keine Anhänger geben würde, und unsere Darstellung von 13:00 Uhr würde um 1:00 Uhr sofort beginnen. Außer das war nicht technisch Der Fall, als die Lichter um 12:58 dimmten, um die Dinge mit einem Werbespot für das Ziel-Exklusive zu starten Leben eines Showgirls freigeben. (Swift spielte sowohl sich als auch den Direktor des Werbespots und stellte einige spielerisch selbstdepizierende Witze aus, während sie die Rechnungen bezahlt.)

Dann begann die Dinge ernsthaft mit Swift, die direkt mit der Kamera sprach, dankte uns dafür, dass wir dort waren und erklärten, was genau wir sehen würden: die Weltpremiere des Musikvideos zum Eröffnung des Tracks „The Fate of Ophelia“, gefolgt von den oben genannten Lyric -Videos für die anderen Songs.

In dieser Einführung drückte Swift ihre Hoffnung aus, dass wir mitsingen könnten, was machbar etwas war, was wir hätten tun können, da die Texte genau dort auf dem Bildschirm waren. Stattdessen gab es fast eine verehrende Stille von der Menge. Das heißt nicht, dass das Publikum still war: Jedes Lied wurde zu Licht. Darüber hinaus gab es einige Momente, die einige große Reaktionen hervorgebracht haben, die alle tief in das schärfe Bewusstsein dieses Publikums für das, was war nicht abgesprochen.

Zum einen enthielten die Texte selbst nicht die explizitere Sprache, die derzeit auf Spotify Streaming und dergleichen streamen: Zu den familienfreundlichen Umschreibungen gehörten „My Check’s Bigger“ anstelle von „My Dick’s Bigger“ und „öffneten meine Oberschenkel“, wurde „My Skies“. Genug Leute im Publikum wussten jedoch, was die ursprünglichen Worte gewesen waren, und es gab ein bisschen Lachen als Antwort. Seltsamerweise dauerte die Verwendung des Wortes „Huren“ in „The Life of a Showgirl“. Vielleicht gab es einfach einen sauberen Weg, um dieses Wort zu untersuchen.

Außerdem gab es zwei Song -Intros: Es gab echte Vorfreude in der Luft für „eigentlich romantisch“, noch bevor Swift begann, darüber zu sprechen, und obwohl sie niemanden speziell benannte, zögerte sie nicht, das Lied als „Liebesbrief an jemanden, der dich hasst“ zu erklären. Alle kicherten mit, die Stimmung und wissend.

Das wirkliche Lacher kam jedoch bei der Einführung für „Holz“, die Swift möchte, dass Sie wissen…. ist ein Lied über Aberglauben! Nur das! Es geht darum, an Holz und schwarzen Katzen zu klopfen und Spiegel zu brechen! Das war’s! Keine anderen Bedeutungen dort!

Die Lyric Referenz „New Heights“ erhielt auch einige Tiere aus der Menge, eines der anderen subtilen Nicken an die Zukunft Mr. Taylor Swift. Travis Kelses Name wurde jedoch überhaupt nicht erwähnt, und Swifts Outro für die Veranstaltung schenkte ihre Inspiration für die Inspiration für Leben eines Showgirls Zu der Freude, die sie während der Eras -Tour fand, nicht ihre aktuelle Liebesgeschichte.

Das Verfahren zu einem ehrlich wesentlichen Leben (das menschliche Gehirn war wirklich nicht dazu gedacht, 11 Texte in einer Reihe zu sehen, zumindest ohne eine Art begleitende Kräuteranfrischung), war hinter den Kulissen auf Filmmaterial aus der Herstellung „Das Schicksal von Ophelia“. Das Musikvideo, das am Abend des 5. Oktober auf YouTube uraufgeführt wird, enthält Swift, die als Showgirls aus verschiedenen Eras der Geschichte verkauft werden, und es gibt eine beeindruckende Menge an Choreografie an bestimmten Übergängen, die Sie mit dem BTS -Filmmaterial richtig schätzen können. Es gibt auch die Enthüllung, die Swift selbst das Brot Brot in einer Aufnahme gebacken hat – der Stern, der mit Stolz über ihr Brot strahlt, feiert sein Bildschirmdebüt.

Bekanntlich talentierte Mitarbeiter wie Choreografin Mandy Moore und Kameramann Rodrigo Prieto (ein viermaliger Oscar-Kandidat!) Erhalten auch einen Teil des Rampenlichts in diesem Filmmaterial, aber der Fokus liegt weitgehend darauf, Swift Express ihre kreative Vision als Star und Regisseur zu beobachten. Es erinnert ein wenig an die Dokumentarfilm -Teile von Beyoncés eigenen Konzertfilmen, außer dass es keinen Konflikt zeigt: Alles ist erstaunlich, und wenn Swift eine Notiz hat, soll die Notiz nur die Dinge machen mehr toll. Nach einer Einnahme erklärt Swift, was sie gerade geschossen haben, um perfekt zu sein, aber sie fragt trotzdem um eine andere Einstellung und erklärt: „Kann ich versuchen, ein bisschen besser zu sein? Ich habe mehr zu geben.“

Das Ergebnis war eine Erfahrung, die für die Taylor Super-Fans zugeschnitten war und für alle anderen wahrscheinlich von minimalem Interesse ist. Weil ich nicht 13 US -Dollar ausgegeben habe, um 11 lyrische Videos in einem Kino zu sehen – ich habe 13 Dollar für die Gelegenheit ausgegeben, zusammen mit ihren anderen Akolythen in der Kirche Taylor zu verehren. Es war eine angemessen ehrfürchtige Erfahrung. (Sogar für einen Ungläubigen.)

Taylor Swift: Die offizielle Veröffentlichungsparty eines Showgirls wird vom 3. bis 5. Oktober in den Kinos sein.