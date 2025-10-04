Taylor Swift hat den gesamten Neurotismus der zutiefst selbstdisziplinierten. Wie Michael Jordan dominiert sie ihre Kollegen, Charme, wenn sie bezaubern will, und versteckt sich hauptsächlich1 Die Art von Wettbewerbsstreifen, die nette Leute auswirken, um sie zu vermeiden. Ihre größten Geschenke sind ihre selbst- und sozialen Bewusstseinungen- wissen, auf welche Teile ihrer seltenen Persönlichkeit fast jeder beziehen kann.

Aber Swift auch klar klar Bedürfnisse Das Studio, auf eine Weise, die nur wenige Menschen, die dieses Ruhmesniveau erreicht haben, jemals alles benötigt, was Sie legal erwerben können. Immer noch nur 35 Jahre alt, Das Leben eines Showgirls ist ihr 12. Studioalbum und das fünfte in einem Fünfjahresspanner. Nach der Engagement, nach dem Rekord-Setting-Tour und ohne Pläne, bald wieder auf Tournee zu touren, Das Leben eines Showgirls Entfaltet sich wie eine atemlose Entlüftung zu einem Freund, mit abwechselnden Schüben von Wärme, Nostalgie, ängstlichem Suchen und Zähnen, die mit den Zähnen spucken.

Trotz der Backup -Tänzer -Ästhetik – irgendwo zwischen den alten Ziegfield -Follies und den 1995er Jahren Showgirls – Die Songs zentrieren das Leben als Superstar. Eine der besseren Melodien ist „Elizabeth Taylor“, ein ernsthafter Ausdruck von Liebe, fangen, fangen um die achtstündige Ikone gerahmt.

Verwandte Video

„Diese Ansicht von Portofino war in meinem Kopf, als Sie mich an der Plaza Athénée angerufen haben.“ Dies sind nicht die Probleme der unterbezahlten Tänzer, die Backstage zu ihrer nächsten schnellen Änderung sprintet, aber das ist Showbiz, Baby. Die dramatischen Schlüssel und die Grooving Bass Line (mit freundlicher Genehmigung von zeitlosen Kitschern Max Martin und Shellback) drapieren den Ohrwurm in der alten School, Pre-Tiktok Glam.

Es ist nicht überraschend, dass Swifts Gedanken immer wieder zu ihrem Verlobten, der zukünftigen NFL Hall of Famer Travis Kelce, gegossen werden. „Opalite“ und „wi $ h li $ t“ erinnern sich an sie Liebhaber Era, eine mit Angst und der andere mit Satire, beide bauen zu einem feinen, aber unvergesslichen Haken. Auf „Wood“ nimmt sie eine Schwung und eine Missheit bei der Art von schmutzigen Ditties, die Amy Allen für Sabrina Carpenter geschrieben hat. „Vergib mir, es klingt übermütig“, singt sie praktisch keuchend. „Er hat mich ahmatisiert und meinen Eyes/ Redwood Tree geöffnet, es ist nicht schwer zu sehen/ seine Liebe war der Schlüssel, der meine Oberschenkel öffnete.“ Lyric-Liebhaber werden von einigen dieser Single-Eentendres nicht beeindruckt sein, aber denken Sie daran, sie tourt nicht und „Wood“ war sicherlich ein Hit für sein Publikum.

Zu anderen Zeiten kanalisiert sie genauso, UH, Außenseiterenergie, die Travis Kelce im Februar 2023 behauptete, als er sagte, niemand habe an die Kansas City Chiefs geglaubt, nachdem die Dynastie seinen zweiten Super Bowl gewonnen hatte. Auf „Canceled!,“, Übereinstimmt der größte Superstar der Musik auf verleumdete Ausgestoßene und mit „eigentlich romantisch“ und entfesselt eine Lawine von aufgestauten Ressentiments.2 Niemand ist mehr Mainstream als Taylor Swift, und heutzutage, wenn sie schlägt, kann sie nur untergehen. Aber es ist nicht zu leugnen, welche Energie sie diesen Spuren bringt.

„ABGESAGT!“ ist ein Fußmesser mit verspielten Texten, die besser klingen als sie lesen. „Hast du Girlboss zu nahe an der Sonne?“ wird über die Zunge in Wangen geliefert; Es ist unvergesslich in der Art und Weise, wie „sich mit meinen verdammten Croissants beeilen“, mit einem Boom landet. Und ganze Rechenzentren werden dem Diskurs um „tatsächlich romantisch“ gewidmet sein, ein Diss über eine vertraute Akkordentwicklung3 angeblich an Charli XCX abgelehnt.

Ich habe gehört, du nennst mich „langweilige Barbie“, als die Cola dich mutig hielt

Ich habe meinen Ex hochgeführt und dann sagst du, du bist froh, dass er mich gekostet hat

Schrieb mir ein Lied, das sagt, es macht dich krank, mein Gesicht zu sehen

Einige Leute könnten beleidigt sein

Dies soll nicht auf dem Remix ausgearbeitet werden, sondern eher eine „Euphorie“ -Brannung einer Brücke. Und während Swift für den Kiss-off-Diss kein Unbekannter ist, fühlt sich „eigentlich romantisch“ mehr als ein bisschen verpflichtet der Ehrlichkeit in den Tracks des anderen Künstlers-„Dear John“ hatte bei weitem nicht so viel Biss. Einige Leute mögen diese Seite von Swift vielleicht nicht, aber wie sie schnell darauf hinweist, ist es ihr egal. Mit einer sarkastischen Gesangsrutsche für den Kokaingebrauch des Themas scheint sie zu fragen, wie Sie so undiszipliniert sein könnten, warum sollte jemand Zeit damit verbringen?

Ihre Experimente in provokativen Texten bringen gemischte Ergebnisse. „Vaterfigur“ ist einer der gelegentlichen schnellen Lieder mit männlichen Erzähler, und diesmal ist die Absicht bedrohlich. Sie singt für einen jungen Menschen, möglicherweise sie selbst, möglicherweise aus der Perspektive des Mannes, der ihren Meister, Scooter Braun, gekauft hat: „Ich werde Ihre Vaterfigur sein/ Ich trinke das braune Alkohol/ ich kann Geschäfte mit dem Teufel machen, weil mein Schwanz größer ist.“ Die Öl-Slick-Produktion von Martin und Shellback serviert nicht den Ärger im Song und nicht das gesamte Landland. Aber es ist gut aufgewärmt von sechs Jahren schwelender Wut.

Der Rest des Projekts hätte mehr von diesem Trotz oder etwas anderem mit einer kleinen Kante verwenden können. „Ältere Tochter“ leidet unter mangelnder Spezifität. Sie singt, wie „jede älteste Tochter/ war das erste Lamm des Schlachtens/ so dass wir uns alle als Wölfe verkleidet und wir aussahen.“ Grandiose und gleichzeitig vage. Es ist eher ein Mem als eine Stimmung, und es folgt „Ruine The Friendship“, hübsch und traurig und unvergesslich. Es ist leicht vorstellbar, dass einige Vinylbenutzer frühzeitig auf Disc Two überspringen.

Closer „The Life of a Showgirl“ ist eine überraschend schlaffe Zusammenfassung, mit Texten folgten Kitty, die „ihr Geld dazu gebracht haben, hübsch und witzig zu sein/ sie gaben ihr die Schlüssel für diese Stadt/ dann sagten sie, sie habe es nicht legitisch gemacht, oh!“

Es ist ein enttäuschendes „Oh!“ Und es zeigt ein anhaltendes Problem. Einige der früheren Produzenten von Swift haben sich vielleicht auf Gesangsaufnahmen mit echten Schmerzen gedrängt, aber in Martin und Shellbacks ordentlichem Arrangement schluckt sie fast das Wort. Für ein Album namens Das Leben eines Showgirl, Es gibt nicht zu viele Theatern.

Der Chor des Titeltracks präsentiert ein langweiliges Geheimnis – „Sie kennen das Leben eines Showmädchens nicht/ und Sie werden niemals, niemals“ – aber nicht viel würde uns helfen, sich darum zu kümmern. Am Ende verliert das Projekt in seiner eigenen Metapher, und Swift spielt ein Showgirl, das Swift spielt, das ein Showgirl spielt – während keiner von ihnen etwas zu sagen hat. Trotz einiger unwiderstehlicher Melodien verblasst das Album zu einem unauffälligen Ende.

Das Leben eines Showgirls Verspricht Verwundbarkeit und liefert gelegentlich. Aber Swift kann sich nicht ganz auf das Stück festlegen. Sie ist zu berühmt, zu erfolgreich, zu Taylor Swift, um entweder in den Charakter zu verschwinden oder uns ihre eigenen dunklen Gedanken hören zu lassen. Zu oft ist es nur Haut tief.

1 Täuschend bearbeitet oder nicht, die Kardashianer -Aufzeichnung ihres Gesprächs mit Kanye West zeigte ihr Wissen über ihre eigenen Zahlen sowie ihre Bereitschaft, diese Zahlen zu verwenden, um sich zu Club Ye zu verwenden, wenn er etwas Herablassen sagte

2 In dieser engen Art erinnern es ein wenig an eine bestimmte politische Figur, aber jeder wird wütend, wenn ich sage, welches

3 Das Lied verwendet eine I VI III IV -Fortschritt, die aus den Pixies ‚“Wo ist mein Verstand?“ Und ein paar andere Songs. Max Martin und Shellback sind für Hooks bekannt, die Sie nicht aus Ihrem Kopf herausholen können, nicht aus Originalität.

4 Wenn sie die Jordan der Stadion -Ticketverkäufe ist, geben Lorde und Charli XCX einen Shaq und Charles Barkley Buddy Vibe ab. Sie sind nicht ganz Freunde, aber sie haben zusammen Spaß.