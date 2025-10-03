Das von Trent Reznor und Atticus Ross kuratierte erste zukünftige Ruins -Festival wurde „aufgrund einer Reihe logistischer Herausforderungen und Komplikationen abgesagt“. Es sollte am 8. November im Los Angeles Equestrian Center stattfinden.

Das Fest sollte „visionäre Komponisten zusammenstellen, die den Klang des modernen Kinos und des Fernsehens formen“ und „Live -Performances über drei Bühnen“ enthalten. Zusätzlich zu den oben genannten Mitgliedern von Nine Inch Nails sollte zukünftige Ruins zu Danny Elfman, John Carpenter, Questlove und mehr vorgestellt werden.

Eine Erklärung, die am Freitag auf den Social -Media -Seiten des Festivals veröffentlicht wurde, lautet wie folgt:

„Leider werden zukünftige Ruinen in diesem Jahr nicht voranschreiten. Die Realität ist, dass wir aufgrund einer Reihe logistischer Herausforderungen und Komplikationen nicht die Erfahrung bereitstellen können, die definiert ist, was dieses Ereignis immer sein sollte. Anstatt Kompromisse einzugehen, entscheiden wir uns für die Neubefestigung und erneuerung. In der Zwischenzeit werden wir uns mit gesenktem Interesse.

In besseren Nachrichten kündigte Nine Inch Nails kürzlich eine neue nordamerikanische Bein von 2026 ihrer anerkannten „Peel It Back“ -Tour an. Der Ausflug findet von Anfang Februar bis Mitte März statt. Hier ab dem 8. Oktober sind Tickets erhältlich.