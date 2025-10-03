Jane Fonda geht noch tiefer in das Familienunternehmen ein. Die Schauspielerin und Aktivistin hat den Relaunch des Komitees für die erste Änderung angekündigt, eine nach dem Zweiten Weltkrieg gegründete Redefreiheit, die einst ihren Vater, Schauspieler Henry Fonda, umfasste.

Das wiederbelebte Komitee hat bereits die Unterstützung von mehr als 550 Schauspielern und anderen A-Listenern gesichert, darunter Spike Lee, Aaron Sorkin, Ben Stiller, Pedro Pascal, Viola Davis, Billie Eilish, Kerry Washington, Natalie Portman, Julia Louis-Dreyfus, Judd Apatow, Barbra Stroisand und Ethan Hawke.

In einer Erklärung sagte Fonda, dass die Rückkehr der Gruppe von der unheimlich ähnlichen Natur des McCarthyismus aus den 1950er Jahren (eine Kampagne des Senators Joseph R. McCarthy, um unnötigerweise Elemente des Kommunismus in ganz Hollywood auszurotten) und den heutigen starken Anstieg der autoritären Politik, angeführt von Präsident Donald Trump, auszurotten.

„Die McCarthy -Ära endete, als Amerikaner aus dem politischen Spektrum endlich zusammenkamen und sich für die Grundsätze in der Verfassung gegen die Repressionskräfte einsetzten“, sagte Fonda. „Diese Kräfte sind zurückgekehrt. Und wir sind an der Reihe, uns zur Verteidigung unserer verfassungsrechtlichen Rechte zusammenzuhalten.“

Fonda fuhr fort, dass Redefreiheit sowohl für die Arbeit Hollywood als auch für das Lebenselixier aller freien und demokratischen Nationen von grundlegender Bedeutung ist.

„Wir weigern uns, bereit zu sein und das geschehen zu lassen“, sagte Fonda. „Redefreiheit und freie Meinungsäußerung sind die unveräußerlichen Rechte aller Amerikaner aller Hintergründe und politischen Überzeugungen – egal wie liberal oder konservativ Sie sein mögen. Die Fähigkeit, die Machthaber zu kritisieren, zu befragen, zu protestieren und sogar zu verspotten, ist grundlegend für das, was Amerika immer angestrebt hat.“

Wie bereits erwähnt, kam das ursprüngliche Komitee für die erste Änderung im September 1947 zusammen-pünktlich zu den Anhörungen des House Un-American Activity Committee (HUAC). Insbesondere das Kollektiv – zu dem Stars wie Bette Davis, Humphrey Bogart, Richard Conte und Lucille Ball gehörten – unterstützte die Hollywood Ten, eine Gruppe von Schriftstellern, Schauspielern, Anwälten und anderen Mitgliedern von Hollywood, die durch McCarthys gezielte Bemühungen schwarzlistet worden waren.

Otto Friedrich schrieb jedoch in seinem Buch Stadt der Netze: Ein Porträt von Hollywood in den 1940er Jahren Dass die Beteiligung der Gruppe am HUAC -Verfahren letztendlich fruchtlos war und die Mitgliedschaft sogar für bestimmte Mitglieder zu Problemen in der Straße führte.

Hoffen wir jedoch, dass der Gesamtton und das Gefühl der öffentlichen Unterstützung diesmal gerade so unterschiedlich sind, dass sie etwas bewirken. Der Umfang unserer eigenen antiautoritären Ails wird auf einige wichtige Weise sicherlich aus der Geißel des McCarthyismus entfernt. Dieses jüngste Komitee wurde zweifellos von der jüngsten Kontroverse inspiriert Jimmy Kimmel Live!

Wenn Sie in dieser ganzen Saga irgendwie zurück sind, wurde die Late -Night -Show aus der Luft gezogen, nachdem der FCC -Vorsitzende Brendan Carr gegen ABC eine starke Warnung über scheinbar Anodyne -Kommentare, die Kimmel über den Tod von Charlie Kirk machte, eine starke Warnung veröffentlicht hat.

Glücklicherweise kehrte Kimmel nur neun Tage nach seiner Suspendierung in die Luft zurück. Es scheint, als ob ein leidenschaftlicher öffentlicher Aufschrei, einschließlich der Unterstützung von Stars wie Tom Hanks und Howard Stern, die beabsichtigte Wirkung hätte.