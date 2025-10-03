Wie versprochen hat Stephen Colbert die Handschuhe ausgenommen, wenn es darum geht, die Trump -Verwaltung zu verspotten, seit CBS abgesagt hat Die späte Show. In seinem neuesten Salvo traf er Trumps unaufhörliche Veröffentlichung von rassistischen Videos von AI-generierten Rassistern zurück, indem er einen seiner eigenen erstellte, der Vizepräsident JD Vance ansprach.

Um das Stück einzurichten, spielte Colbert einen Clip von Vance, der darauf bestand, Trump lediglich „scherzte“ und „eine gute Zeit“, indem er Meme -Videos von Hakeem Jeffries von House -Minderheiten, die einen Sombrero und einen Schnurrbart tragen, veröffentlicht haben. „Ich versprechen Ihnen dieses feierliche Versprechen, dass die Sombrero -Memes, wenn Sie uns helfen, die Regierung wieder zu eröffnen, aufhören“, fügte Vance hinzu.

Colbert zeigte, dass zwei Spiele dieses Spiels spielen können, und teilte dann sein eigenes AI-generiertes Video, „basierend auf etwas, das nicht real ist, um die Abschaltung zu beenden“, mit einer Sombrero-tragenden Vance, die eine Couch fickt. Sehen Sie sich den Clip unten an.

Verwandte Video

„Komm schon, es ist ein Witz. Du hast eine gute Zeit“, tödlich. „Und ich werde Ihnen sagen, hier ist der Deal. Wenn Sie als VP zurücktreten, werde ich das nicht immer wieder zeigen, dass jede Chance, die ich bekomme. Und ich werde es definitiv nicht auf alle unsere Sozialen setzen, damit die Leute ihn während ihrer Ferienfeiern in diesem Jahr teilen und vielleicht auf einer Schleife rollen können.“

Für den Kontext ist das Bit ein Rückruf einer falschen Behauptung, die während der Präsidentschaftswahlen 2024 massiv viral geworden ist.

Obwohl Vance unheilbar online ist, muss er Colberts Video noch kommentieren, aber es gibt eine Chance ungleich Null, dass er es gesehen hat. Nachdem wir die Memes des Präsidenten als „eine gute Zeit“ verteidigt haben, lassen Sie uns sehen, ob er den Witz aufnehmen kann.

@colbertlatesWow Voller Monolog auf youtube.com/colbertlateshow, wir haben gehört, dass JD Vance ein gutmütiges, lustiges Mem liebt, also haben wir einen nur für ihn gemacht! #Colbert ♬ Original -Sound – ColbertlatesWow

https://www.youtube.com/watch?v=-o52mkyl8r4