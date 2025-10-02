Der Peaky Blinders Saga wird mit zwei neuen Spielzeiten fortgesetzt, die nach dem kommenden Film stattfinden sollen.

Der Schriftsteller und Schöpfer Steven Knight hat angekündigt, dass die Show für zwei Saisons mit sechs Episoden zu BBC und Netflix zurückkehren wird. „Ich bin begeistert, dieses neue Kapitel in der anzukündigen Peaky Blinders Geschichte „, sagte er in einer Erklärung. Die neue Generation von Shelbys hat das Rad genommen und es wird eine verdammt gute Fahrt sein. “

Nach einer Zusammenfassung der siebten Staffel von Peaky Blinders ist 1953 Großbritannien. „Nachdem Birmingham im Zweiten Weltkrieg stark bombardiert wurde, baut er eine bessere Zukunft aus Beton und Stahl auf“, heißt es in der offiziellen Logline. „In einer neuen Ära von Steven Knight’s Peaky BlindersDas Rennen um Birminghams massives Wiederaufbauprojekt wird zu einem brutalen Wettbewerb mythischer Dimensionen. Dies ist eine Stadt mit beispiellosen Gelegenheit und Gefahr: Mit der Familie Shelby direkt im blutgetränkten Herzen. “

Star Cillian Murphy, der seine Hauptrolle als Tommy Shelby im Film wiederholt, wird in den neuen Jahreszeiten als ausführender Produzent dienen. Während seine Rückkehr auf dem Bildschirm nicht bestätigt wurde, wurde er nicht bestätigt, während Die Sonne Im April berichtete der Schauspieler, dass der Schauspieler eher als „Vaterfigur“ für jüngere Gangmitglieder als als führende Rolle erscheinen könnte.

Ein Veröffentlichungsdatum für die neuen Folgen wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben, aber Die Sonne berichtete über einen Sommer -Drehplan für den Sommer 2025 mit einer möglichen Veröffentlichung von 2026.

Das bevorstehende Peaky Blinders Film mit dem Titel Der unsterbliche MannEs wird erwartet, dass es Anfang 2026 veröffentlicht wird. Es spielt Murphy neben Barry Keoghan, Rebecca Ferguson und Stephen Graham.