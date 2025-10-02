In unserer wildesten Ausgabe von Mixtapes! Doch Gwars Blöthar, der Berserker, stellt eine unglaubliche Wiedergabeliste zusammen, die auf unseren lächerlichsten Aufforderungen basiert.

Wir wussten, als wir Gwar Front-Scumdog Blulthar the Berserker für unsere neuesten Folgen von Mixtapes! Wir hatten einige wilde Antworten und eine verrückte Wiedergabeliste. Nun, wir haben auf jeden Fall das, wofür wir verhandelt haben (ehrlich gesagt, Sie sollten sehen, was wir auf dem Boden des Schneidraums lassen mussten…). Von Soundtracking Taylor Swift und Travis Kelces erster Tanz bis hin zur Unterstützung von NPR bis hin zum Krieg mit dem HOA zeigt der Anführer von Gwar eine Liebe zu klassischen Rock -Grundnahrungsmitteln und einem tiefen Nonsense. Beobachten Sie, wie er oben (oder über YouTube) seine Wiedergabeliste erstellt und über Spotify das volle Ding anhört.

Wir werden hier auch den saftigen Fall machen: Blotthar hat einen bestimmten Denkprozess in der Swift-Skelce-Ehe. Er scheint zu glauben, dass die Pop -Ikone sein könnte Zu gut Für den Fußballstar und erwartet, dass die Hochzeit der Beginn am Ende sein könnte. „Er wird hier betrügen, ich meine, es wird passieren“, sagt er. „Und dann wird er sie mit einem anderen Mann sehen. Wahrscheinlich ein anderer Fußballspieler – eigentlich ein anderer Basketballspieler, das würde Wirklich verletzt. Und er wird sagen: ‚Hallo Darlin‘, es ist schön dich zu sehen. ‚“Ja, Conway Twittys“ Hello Darlin „wäre seine Wahl für den ersten Tanz des baldigen Unhappy-Couple.

Journey’s „Don’t Stop -glaubens“ erscheint zweimal (wenn die Zeit zurückkehrt, um seinen jungen Selbstberatung zu geben, oder wenn er auf eine Spectral Moon Elch -Jagd geht), während Bostons „Amanda“ sein Cover -Song der Wahl für eine NPR -Verpfändung sein würde (eine Sache in der Nähe von Blöthars Herz). Dann gibt es einige ziemlich verrückte, tiefe Schnitte, wie das Klassiker „The Purple People Eater“ von Sheb Wooley für den Ärger von Selbstprüfungslinien und Gershon Kingsleys „Popcorn“ für einen Affen, der Ihre Baumwoll-Süßigkeiten im Zoo stiehlt.

Ja, es wird hier ziemlich verrückt nach COO-Coo Mixtapes! Oben oder über YouTube. Hören Sie sich dann alles über die Spotify -Playlist unten an.