Stagecoach, das jährliche Indio, California Country Festival, hat seine Aufstellung von 2026 mit Post Malone, Lainey Wilson und Cody Johnson über die Rechnung enthüllt.

Das Festival fällt vom 24. bis 26. April im Empire Polo Club in Indio, Kalifornien, an dem gleichen Ort wie Coachella. Auch die diesjährige Veranstaltung spielen Journey, Bailey Zimmerman, The Red Clay Streys, Bigxthaplug, Riley Green, Pitbull, Brooks & Dunn, Hootie & The Blowfish, Diplo, Ludaccris, dritter Augenblind, Busch, Teddy schwimmen, zählten Krachen, viel Big Town, Wallflowers, Elella, Elella, Elellangley, Wallflowers, Elella, Elellangley, Wallflowers, Elella, Elellangley, Wynonna, Wallflowers, Elella, Elella, Wynonna, Wallflowers, Elella, Elellangley, Walls, und mehr.

Erfahren Sie mehr über die Aufstellung 2026 und finden Sie unseren kompletten Leitfaden zum Kauf von Tickets, Campingoptionen, Preisen und vielem mehr unten.

Wie bekomme ich Tickets für Stagecoach 2026?

Stagecoach 2026 Pässe werden am Donnerstag, dem 2. Oktober, um 11:00 Uhr PST über die offizielle Website des Festivals zum Verkauf angeboten.

Sobald Tickets verkauft sind, können Fans auch über StubHub nach Pässen suchen, wobei Bestellungen durch das FanProtect -Programm von StubHub zu 110% garantiert sind. Als Sekundärmarkt -Ticketing -Plattform können StubHub -Preise je nach Bedarf höher oder niedriger sein als der Nennwert.

Welche Arten von Pässen sind verfügbar und wie viel kosten sie?

Stagecoach 2026 Angebote Nur 3-Tage-Pässe -Eintägige Pässe sind nicht verfügbar. Das Festival bietet mehrere Preisstufen und VIP -Ebenen mit aktuellen Preisgestaltung wie folgt:

Allgemeiner Eintritt 3-Tage-Pass:

Tier 1: $ 549

Tier 2: $ 579

Tier 3: $ 599

Tier 4: $ 619

GA + Shuttle Combo:

Tier 1: $ 669

Tier 2: $ 699

Tier 3: $ 719

Tier 4: $ 739

Strass -Salonpass: Ab 974 US -Dollar

Corral stehende Grube: $ 1.899 (Stehraum Grubebereich vor der Mähnebühne)

CORRAL RESVORD SEATINGS:

C1: $ 2.299

C2: $ 1.499

C3: $ 1.199

VIP -Pakete:

Desert Diamond VIP: 4.423,82 USD (beinhaltet 3-Tage-Corral C1 Reserved Seated Pass)

Goldrausch VIP: $ 2.653,82

Hi Ho Silber VIP: 2.063,82 USD (beinhaltet 3-Tage-Corral C3 Reserved Seated Pass)

Alle Preise beinhalten Servicegebühren. Die Preise dienen vor, während die Lieferungen zuletzt.

Kann ich meine Tickets mit einem Zahlungsplan kaufen?

Ja! Stagecoach 2026 bietet Zahlungsplanoptionen an, um Tickets erschwinglicher zu machen. Basierend auf den Vorjahren können die Fans ihre Tickets in der Regel für nur 99 US -Dollar einschließen und den verbleibenden Guthaben im Laufe der Zeit bezahlen.

Zahlungspläne sind für die meisten Pass -Typen während der Vorausverkaufszeit verfügbar, sodass Sie Ihren Platz zu den niedrigstmöglichen Preisen sichern und gleichzeitig die Kosten über mehrere Monate verbreiten können. Dies erleichtert es einfacher, sich höhere Pässe wie VIP-Pakete zu leisten, ohne den vollen Betrag im Voraus zu zahlen.

Zahlungsplan Details und Verfügbarkeit werden bestätigt, wenn die Tickets am 2. Oktober um 11:00 Uhr PST verkauft werden. STAGECOACHFESTIVAL.com finden Sie in den Bedingungen für die vollständige Zahlungsplan.

Hinweis: Zahlungspläne sind in der Regel für Warteliste Bestellungen nicht verfügbar – diese erfordern bei der Erfüllung vollständiger Zahlung.

Was ist neu bei Stagecoach 2026?

Stagecoach 2026 führt mehrere aufregende Ergänzungen vor, um das Festivalerlebnis zu verbessern:

Die neu gestaltete Mustang -Stufe Brennt in der Abenddämmerung als neues Zuhause für elektrische, nachgelassene Leistungen. Diese mutige Ergänzung enthält Sets aus Journey wie Journey, Pitbull, Bigxthaplug und Zählen von Krähen tief in die Nacht, wobei die Boot -Scheune als präsentierende Sponsor dient.

Whisky Jam Partnerschaft Bringt Nashvilles angesehene Live-Musik-Geschmacksmacher auf die Palomino-Bühne und kuratiert After-Hours-Sets mit ihrer typischen Mischung aus steigenden Stars und etablierten Talenten.

„The Road“ -Spedikellierungsaufführung Die neue Musikwettbewerbserie von CBS, die von Blake Shelton, Keith Urban und Gretchen Wilson auf der legendären Mähne -Bühne veranstaltet wird.

Festival Mainstays Diplos Honkytonk und Guy Fieris Stagecoach Smokehouse kehren, während der geliebte Rose Garden Saloon kalte Getränke und klassische Honky-Tonk-Atmosphäre bietet.

Campingoptionen und Preisgestaltung

Stagecoach bietet mehrere Campingstufen, die getrennt von Festivalpässen verkauft werden. Basierend auf der offiziellen Website umfassen die aktuellen Campingoptionen:

Autocamping: 324 USD Gesamt (81 USD pro Nacht + Tot)

Lager neben Ihrem Auto mit grundlegenden Annehmlichkeiten

Wohnmobilcamping (angetriebene Standorte): Insgesamt 1.849 USD (462,25 USD pro Nacht + TOT)

Wohnmobile mit Stromversorgungsanschlüssen für ein Premium -Camping -Erlebnis

Lake El Dorado Camping:

4-Personen-Zelt: Insgesamt 1.399 USD (349,75 USD pro Nacht + Tot)

2-Person Lodge: $ 1.599 Gesamt (399,75 USD pro Nacht + Tot)

Exklusives Camping am See mit verbesserten Annehmlichkeiten

Safari Camping: Ab 2.527 USD insgesamt (631,75 USD pro Person und Nacht für 4 Personen)

Ultimate Glamping -Erlebnis mit Luxusunterkünften

Alle Campingpreise schließen die vorübergehende Belegungssteuer (TOT) aus. Das Festivaleintritt muss separat gekauft werden.

Das Camping in der Wüste klingt hart. Kann ich stattdessen in einem Hotel übernachten?

Nicht an Camping interessiert? Du bist nicht allein! Stagecoach bietet in der Regel offizielle Reise- und Hotelpakete an, darunter Festivalpässe, Hotelunterkünfte und Shuttle -Transportmittel durch Valley Music Travel. Schauen Sie sich hier die verschiedenen Pakete, einschließlich Zahlungsplaninformationen, an.

Es gibt auch zahlreiche Hotels in der Fahrstrecke in Indio, Palm Desert, La Quinta, Rancho Mirage, indischen Brunnen, Palm Springs und Umgebung. Wenn Sie eine Reise für Stagecoach 2026 planen, können Sie über Booking.com 15% Rabatt auf Reise und Unterkünfte sparen.

Wer ist also auf dem 2026 -Aufbau von Stagecoach Music Festival?

Stagecoach 2026 liefert eine Kraftpaket -Country -Aufstellung mit Crossover -Anziehungskraft. Die Headliner zeigen die Evolution des Genres: Cody Johnson repräsentiert die traditionelle Landauthentizität, Lainey Wilson bringt die neue Welle des Landesgeschichtenerzählens ein, und Post Malone setzt seine erfolgreiche Pivot nach seiner jüngsten Genre -Erkundung fort.

Die Unterkartenbilanz balancieren Country -Legenden mit steigenden Sternen. Brooks & Dunn und Little Big Town verankern die erfahrene Präsenz, während Bailey Zimmerman, Riley Green und Ella Langley die neue Generation des Landes vertreten. Das Festival umfasst auch seine abenteuerliche Seite mit Journey, Pitbull und Hootie & The Blowfish auf der wiederbelebten Mustang -Bühne und schafft einzigartige Crossover -Momente, die zu einer Signatur der Stagecoach geworden sind.

Zu den bemerkenswerten Ergänzungen zählen Red-Hot-Acts wie Red Clay Streuner, Warren Zeiders und Wyatt Flores sowie Überraschungseinschlüsse wie Ludacris und Bigxthaplug, die die anhaltende Bereitschaft von Stagecoachs zeigen, Genres zu mischen und die Grenzen der Country-Musik in die Wüstenumgebung zu verschieben.

Amazon Music kehrt das exklusive Livestreaming -Ziel zurück und überträgt das ganze Wochenende über Auftritte für Twitch, Prime Video und die Amazon Music App.