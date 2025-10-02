In einem Fall seiner Schauspiel- und Musikkarriere, die gemeinsam zusammen verwischten, hat Finn Wolfhard Pläne zur Anpassung enthüllt Ärger JungsDie Biographie 2016 über Indie -Rockgötter Die Ersatz.

Als Vielfalt Berichtet, dass Wolfhard zusammen mit seinem Vater Eric Wolfhard das Drehbuch zusammen mit Rich Peete als Produzent verarbeitet. (Peete produzierte auch das Finn Wolfhard-Star Die Legende von Ochi Anfang dieses Jahres veröffentlicht.) Es wäre nicht der erste Streifzug des jüngeren Wolfhards hinter den Kameras, da er zuvor gemeinsam, Co-Wrotes und Co-produzierte 2023s meist gute Hölle eines Sommers.

Wolfhard ging kürzlich auf Instagram, um seine Beteiligung an dem Projekt zu bestätigen (das derzeit kein Veröffentlichungsdatum hat). „Einer der ersten Daten meiner Eltern war ein Ersatzkonzert. Dann wurde ich geboren! Wie (Paul) Westerberg einmal sagte: ‚Lass uns sie im Stich lassen.’“, Um milde Verschwörungstheorien zu schieben, aber das heißt, er könnte Westerberg in Film spielen? Einige haben bereits ein solides Argument für ihn geführt, als er die Rolle von Tommy Stinson übernommen hat, aber ein Lauf als dynamischer Frontmann scheint für den aufstrebenden jungen Stern passender zu sein.

Das Projekt wurde Anfang dieses Sommers während der Titelgeschichte von Wolfhard mit der Titelgeschichte mit Vielfalt. Zu dieser Zeit gab er an, dass er „viel Musik geschrieben hatte und diesen Film mit meinem Vater geschrieben hatte, was wirklich erstaunlich war“. Er konnte jedoch nicht über die eigentliche Band sprechen, weil ich die Rechte noch nicht offiziell habe. Trotzdem stellte er erneut eine persönliche Verbindung mit den Ersatzteilen wieder und fügte hinzu: „Es geht um eine Band, die ich seltsamerweise seltsamerweise viel gemeinsam habe, viele der Mitglieder.“

Geschrieben von Singular Rock Journalist Bob Mehrs, 2016’s’s Ärger Jungs ist in vielerlei Hinsicht die einzelne Chronik des Ersatzes als diese Drehzahl der modernen Indie -Rock -Landschaft. Das Buch selbst repräsentiert über 10 Jahre Forschung und Interviews und ist „ein zutiefst intimes Porträt, das die ursprünglichen Faktoren und Kräfte enthüllt, die einen der brillantesten und notorischsten selbstzerstörerischen Rock ‚N‘ Roll-Bänder aller Zeiten geprägt haben“, so Pressematerial. Der WächterDie Rezension bemerkte, dass das Buch viel weniger eine kritische Analyse als vielmehr ein Blick auf die oft turbulente, immer lebensbejahende Karriere, Possen und Musik der berühmten Minneapolis-Band.

Der 22-jährige Wolfhard ist natürlich kein Unbekannter in der Musik, die die Band Calpurnia seit mehreren Jahren gefolgt von der Off-Shoot-Gruppe The Aubreys hat. Im Juni 2025 veröffentlichte er sein Debüt -Soloalbum The Entertaining Alles Gute zum Geburtstag. Bedeutet das also, dass er Ersatzlieder für den Film aufführen könnte? Oder dass eine Art Ersatz -Wiederbelebung in der Veröffentlichung des Films passieren wird? Time gut Tell, aber dies sind dennoch solide Nachrichten für Fans von klassischen Indie -Rock und Biopics mit seltsamen, charmanten Leads.