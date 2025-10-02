Fünfzig Jahre sind eine sehr lange Zeit, aber Barry Bostwick, Nell Campbell und Patricia Quinn erinnern sich noch an viel darüber, wie es war zu machen Die Rocky Horror Bildshoweiner der kultigsten Kultfilme der Popkultur. Encompassing nearly all genres at once — musical, comedy, drama, sci-fi, horror — the film depicts one very wild night “over at the Frankenstein Place,” as young lovers Brad (Bostwick) and Janet (Susan Sarandon) encounter the wild Dr. Frank-N-Furter (Tim Curry) and his party guests/servants, including Magenta (Quinn) and Columbia (Campbell).

Ich setze mich an einem kürzlichen Pressetag mit Bostwick, Campbell und Quinn zusammen und bin gespannt darauf, woran sie sich an die Dreharbeiten des Films erinnern, da er sich vor langer Zeit geschah. Die Antwort ist endet eine Mengeda sie nicht zögern, sich an mindestens einen Unfall zu erinnern, der am Set auftrat. „Als sie den Stellvertreter für Eddie auf dem Motorrad hatten und das Labor rennen, fiel er vom Hang ab und stürzte ab“, sagt Campbell.

„Hat er etwas gebrochen? Ein Bein oder ein Arm?“ Bostwick versucht sich zu erinnern.

„Sein Ruf“, Campbell knackt.

Fügt Quinn hinzu, mit Magentas gleichen Deadpan: „Er ist gestorben.“

Ihre Co-Stars lachen darüber. Campbell fährt fort. „Und dann, als Darling Jonathan Adams in seinem Rollstuhl durch die Wand krachen musste – starb er auch.“

https://www.youtube.com/watch?v=4plqh6obzw4

Verwandte Video

Campbell versucht sich dann zu erinnern, ob Quinn zu einem Zeitpunkt im Film auch durch eine Wand stürzt, in der Szene, in der Magenta bekannt gibt, dass „Abendessen vorbereitet“ wird. Quinn tat es nicht, aber sie erinnert sich gern daran, den riesigen Gong getroffen zu haben. „Das ist das erste Mal, dass ich wirklich darüber nachgedacht habe“, sagt sie. „Scheiße, das war klug.“

Nach all dieser Zeit, die den Film nach dem Aufstieg als Prüfstein des Midnight -Kinos, das von einer massiven internationalen Gemeinschaft geliebt wurde, wieder aufzusehen, wird die Erkenntnis mit sich bringen, wie jung und schäbig es für eine Produktion war und mit einem unerwartet lebenden Gefühl gefüllt war. Diese Lockerheit ist eine Anerkennung für den Regisseur Jim Sharman, der 1973 die ursprüngliche Kreation von Richard O’Brien auf die Bühne gebracht hat, bevor er die Aufgabe der Filmadaption übernahm.

Das ist das größte Glücksstück Rocky Horror Hatte es, Campbell glaubt – „die Tatsache, dass Richard O’Brien Jim Sharman ausgewählt hat, um seine 12 Seiten des Drehbuchs zu übergeben und zu sagen: ‚Kann ich Ihnen ein paar Lieder aus diesem Musical singen, das ich über Frankenstein schreibe?

Der Schlüssel zu diesem Glück ist, dass Sharman zu dieser Zeit ein Theaterregisseur war, dessen 1972er Inszenierung von Jesus Christus Superstar war ein großer Erfolg in London. Das heißt, wie Campbell es ausdrückt, dass „er Einfluss hatte“. Und nachdem O’Brien früh gelesen wurde Rocky Horror Die Behandlung verwendete Sharman diese Schlagkraft, um den Londoner The Royal Court mitzuteilen, dass er ihr Theater im Oberraum nutzen wollte, um das Stück zu errichten. Durch Drohung, aus einer geplanten Produktion von Sam Shepherd’s herauszuziehen Die unsichtbare HandEr brachte sie dazu, Ja zu sagen.

Das Erinnern an die Theaterwurzeln des Films wirft ein frisches Licht auf seine allgemein widerspenstige Natur. Eine Szene, die mich immer angehalten hat, ist die Inszenierung von „Touch-A, Touch-A, Touch-A, Touch Me“, das Janet dem neu gemachten Rocky (Peter Hinwood) singt und nicht weiß, dass Columbia und Magenta in ihrem eigenen Fernseher zuschauen, lachen und ihren eigenen Spaß haben.

Die Szene ist voller lockerer, lässiger Berührungen, wie Columbia Malen Magentas Zehennägel, und Campbell führt ihre Leichtigkeit auf dem Bildschirm zusammen auf die Tatsache, dass Campbell und Quinn diese Rollen in der Theaterproduktion entstanden haben, was sie mit beiden Charakteren ebenso gut vertraut gemacht hat. In der Bühnenversion singen Magenta und Columbia tatsächlich den Chor des Songs – der Film zeigt sie eher als Nebenkommentatoren und spielt in Quinns Worten „Haartrockner und Dinge“ in ihrem Pyjama herum. „Ich lasse sie meine Zehennägel malen“, fügt sie hinzu.

Wie war es abgesehen von solchen Änderungen, wie es ein Teil des Übergangs des Projekts von Bühne zu Screen ist? „Ich weiß, dass Tim (Curry) das Gefühl hatte, dass er seine Leistung abschwächen musste. Ich denke, er hat die perfekte Note getroffen“, sagt Campbell, bevor er sich an Quinn zuwendet. „Hast du das Gefühl, Magenta abzureißen?“

Noch einmal eine trockene Reaktion von Quinn: „Niemals“. Für Quinn war sie das Gefühl, dass es sich nur um „nur ein ausgeführt hatte. Aber ich hatte nicht die Verantwortung von Tim Curry mit all diesen Liedern und Dingen“.

Bostwick erschien in keiner Bühnenversion der Show, bevor er in den Film besetzt wurde – und er musste nicht vorsprechen. „Sie haben mir nur den Teil gegeben. Sie haben mich gebeten“, sagt er. „Aber anscheinend wurde Susan mehr als ich bezahlt.“ Er wendet sich seinen Co-Stars zu. „Wussten Sie das?“

„Nein“, sagt Campbell, „aber andererseits, sie musste vorsprechen. “

„Besserer Agent“, sagt Quinn.

Trotzdem bemerkt Bostwick: „Niemand hat Geld bekommen“, um aufzutauchen Rocky Horror. Er ist nur leicht übertreibend. „Ich habe 2.500 Pfund“, sagt Campbell. „Peter Hinwood wurde hundert Pfund pro Woche bezahlt. Sagen Sie das den Produzenten und dem 20. Jahrhundert Fox.“

Dies war nicht der einzige Bereich, in dem sich die Produktion als gering aus Bargeld erwies: die Rocky Horror Das Team hatte nur eine Klangbühne in den Bray Film Studios für seine Innenräume, aber der Produktionsdesigner Brian Thomson („Brilliant“ in Quinns Worten) sah das nahe gelegene Landhaus in Oakley Court und wusste sofort, dass er es für die Dreharbeiten zum Außenbereich verwenden wollte. „Sie hatten die Führung vom Dach übernommen, und alles ging in Verfall, weil (die Eigentümer) das Land wollten“, sagt Quinn. „Sie wollten, dass es hinunterfällt. Und (Thomson) sagte:“ Wir werden das benutzen. „

Der Appell für Thomson war teilweise die Geschichte des Hauses als Ort für Hammer -Horrorfilme – trotz seiner Verwirklichung. Laut Quinn „war das die genialste Sache. Ich meine, ohne dieses Haus, was wären wir gewesen? Das Haus hat unser Leben wirklich gerettet.“

Ein bemerkenswert großer Prozentsatz derjenigen, die daran gearbeitet haben Die Rocky Horror Bildshow sind heute noch bei uns, aber eine bemerkenswerte Ausnahme ist Michael Lee Aday, auch bekannt als Fleischlaib. Campbell erinnert sich an ihn als „das unglaublichste Talent und ein absoluter Liebling“, der zuvor Eddie und Dr. Scott in der Los Angeles -Bühnenproduktion, die den Filmen des Films vorausging, sowohl Eddie als auch Dr. Scott gespielt hatte.

Eddie/Dr. Scott ist ein häufiges Doppelschub für die Theaterversion, fügt Campbell hinzu: „Und Hackbraten wollte auch Dr. Scott im Film spielen. Aber Jim sagte Nein.“

Bostwick erinnert sich, dass „er und ich zusammen in New York als junge Schauspieler waren und für die gleichen Dinge vorsprechen – Sie wissen, Haar. Er sagte gern, dass er den Teil von Rump in den Rumpf abgelehnt hat FettUnd ich fragte den Regisseur nach vielen, vielen Jahren: „Hat er ihn tatsächlich abgelehnt?“ Und er sagte: ‚Nein, wir hätten ihn nie besetzt, weil er so ein Showboat ist. Du kannst deine Augen nicht von ihm ziehen. ‚“

In Fleischbrots Fall hat sein Showboating zum Vorteil des Films gearbeitet – insbesondere angesichts der begrenzten Bildschirmzeit von Eddie. Tatsächlich übereinstimmt seine Leistung im Film gut mit den anderen Darstellern, einem beeindruckenden Hochdrahtakt.

Bostwick sagt, dass er „Notizen von Jim Sharman bekommen würde und sagte:“ Zieh es ein bisschen runter „, weil er versuchte, alle auf demselben Realitätsniveau zu halten. Mit nur einem kleinen Stück Zunge.“

„Wir haben es nicht aufgeregt“, sagt Campbell. „Alle unsere Charaktere spielten es wirklich.“

Die Rocky Horror Bildshow Wird sein 50-jähriges Jubiläum mit einer landesweiten Tour, einer neuen Wiederveröffentlichung von 4K-Theater und Heimvideos und einer neuen Vinyl-Veröffentlichung für The Soundtrack feiern.