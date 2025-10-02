Jimmy Fallon wird sein Schwert für die Demokratie nicht fallen und erzählt CNBC das Die Tonight Show „war nie wirklich politisch.“

„Wir haben beide Seiten gleich getroffen und versuchen, alle zum Lachen zu bringen, und so funktioniert unsere Show wirklich“, sagte Fallon weiter Squawk auf der Straße. „Unsere Monologe sind sozusagen, wie wir es seit Johnny Carson veranstalteten Die Tonight Show. Also wirklich, ich halte einfach meinen Kopf gesenkt und stelle sicher, dass die Witze lustig sind. “

Er fügte hinzu: „Ich habe großartige Schriftsteller. Und wir versuchen nur, die beste Show zu machen, die wir können und alle unterhalten können.“

Fallons „Both Sides“ Schtick ist keine Überraschung, da er auf CNBC auftrat, um seine neue Reality -Show zu hüpfen Auf Marke. In der Show konkurrieren (Deep Seufch) Vermarkter um Pitch -Werbekampagnen für Unternehmen wie Dunkin ‚, Southwest Airlines und Captain Morgan. Wenn die ganze Show nach einem einstündigen Werbespot mit dem Reality-TV-Drama und dem am wenigsten opinionierten Gastgeber der Welt verkleidet ist, dann haben Sie vielleicht das Zeug dazu, sich zu messen Auf Marke.

Verwandte Video

Fallon sprach sich auf seine eigene Artneyne -Art und Weise nach Jimmy Kimmels Suspendierung von ABC. „Ich weiß nicht, was los ist – niemand tut es“, sagte er. „Aber ich kenne Jimmy Kimmel und er ist ein anständiger, lustiger und liebevoller Typ. Und ich hoffe, er kommt zurück.“

Schauen Sie sich das vollständige Interview mit CNBC unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=qmsp_qbbz_q