Wenn die Timeline Sie dazu bringt, einen Kanal für Ihre latente Blutlust zu suchen, dann legen Sie den scharfen Stock ab und bereiten Sie sich darauf vor, letztendlich zu lächeln. Zum ersten Mal Quentin Tarantino’s Töte Bill Filme werden zusammen für landesweite Theatervorführungen präsentiert.

Debütend am 5. Dezember, die treffend mitgerichteten Titel Töte Bill: Die ganze blutige Angelegenheit wurde bearbeitet und in einen vollständigen Film in voller Länge überarbeitet. Die Veröffentlichung ist eigentlich ein bisschen revisionistische Geschichte, wie Tarantino ursprünglich gesucht hatte Töte Bill als ein episches, übergroßes filmisches Erlebnis gesehen zu werden.

„Ich habe es als einen Film geschrieben und inszeniert – und ich bin so froh, den Fans die Chance zu geben, ihn als einen Film zu sehen“, sagte Tarantino in einer Erklärung. „Der beste Weg zu sehen Töte Bill: Die ganze blutige Angelegenheit ist in einem Kino in glorreichen 70 mm oder 35 mm. Blut und Mut auf einer großen Leinwand in all seinem Ruhm! “

Wie genau geht es also? Töte Bill: Die ganze blutige Angelegenheit Arbeiten Sie daran, die beiden Filme zu kombinieren? Laut einer Pressemitteilung entfernt dieser Schnitt Band 1Cliffhanger endet sowohl enden als auch Band 2’s Einführungsrekap. Von dort aus zeigt der Film eine brandneue 7,5-minütige „Anime/Animated“ -Sequenz (von denen ich hoffe, dass sie mit dem Crazy 88 noch mehr Action ist). In der Pressemitteilung heißt es weiter, dass der Film zwar in den meisten wichtigen Märkten zur Veröffentlichung bestimmt ist, die Theater jedoch entweder 70 mm oder 35 mm auf den Bildschirm bringen.

Lustige Tatsache: Tarantino hat eine ziemlich interessante Geschichte mit Wiederholungen. Am harmloseren Ende der Dinge seine ursprüngliche Vision für Wahre Romantikdreht sich um ein neues Ende und spielt in gewisser Weise wie ein ausgesprochen anderer Film. Am anderen Ende des Spektrum Es war einmal in Hollywood Für chinesisches Publikum. (Anscheinend haben chinesische Filmbeamte Bedenken hinsichtlich der „karikaturen“ -ähnlichen Darstellung des Schauspielers/Kampfkünstlers Bruce Lee geäußert.) Tarantino behauptete, er wolle nicht zur Zensur kowtowe, und so wurde der Film in China direkt in China verboten.

Anfang dieses Jahres töten Sie Bill Vol. 1 Und Vol. 2 erhielt eigenständige physische 4K -Veröffentlichungen. Finden Sie hier Kopien.

