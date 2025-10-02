Elon Musk fordert einen Boykott von Netflix als Antwort auf die ursprüngliche Animationsserie der Streaming -Plattform. Sackgasse: Paranormaler Parkwas einen Transcharakter aufweist.

Sackgasse: Paranormaler Park 2022 für zwei Spielzeiten ausgestrahlt und wurde im Januar 2023 von Netflix abgesagt. Die Show erregte jedoch die Aufmerksamkeit von Moschus, nachdem rechtsextreme Social-Media-Konten in dieser Woche die Clips der Serie mit dem Umzusammen zirkulierten.

Der Schöpfer der Show, Hamish Steele, teilte seinem Bluesky -Account mit, dass „es wahrscheinlich ein sehr seltsamer Tag wird“, nachdem Musk einen Beitrag von Libs of Tiktok retweetet hat Sackgasse: Paranormaler Park Für „Pro-Transgender von Kindern“. Die Post behauptete, die Serie sei „für 7-Jährige beworben“ und „auf Netflix Kids Now“ beworben worden, zu dem Musk hinzugefügt wurde: „Das ist nicht in Ordnung.“

Verwandte Video

In einem separaten Anti-Netflix-Retweet erklärte Musk: „Netflix für die Gesundheit Ihrer Kinder abbrechen“.

„Es ist alles Lügen und Verleumdung! Netflix fördert momentan nicht!“

„Ich war heute größtenteils sehr gut und fand es ziemlich lustig, obwohl ich jeden, der sich erreicht hat, wirklich schätzte, aber die äußerst bösen seltsamen homophobischen und antisemitischen E -Mails haben angefangen, einsetzt und es wird ein wenig beängstigend, also entschuldige ich mich, wenn ich länger dauere, um auf Sachen zu antworten“ Vielfalt. Später fügte er hinzu, dass die Angriffe ausreichten, um eine Pause von den sozialen Medien einzulegen: „Ich werde nur sagen, dass heute viel schlimmer ist und ich im Grunde genommen auf der Abstand auf dem Daunen sein werde. Ich entschuldige mich.“

Es wird wahrscheinlich ein sehr seltsamer Tag -✨ Hamish Steele ✨ kaufen Go-Man! (@hamishsteele.bsky.social) 2025-09-30t11: 43: 10.958z

Netflix für die Gesundheit Ihrer Kinder abbrechen https://t.co/Upcgiuracp – Elon Musk (@elonmusk) 1. Oktober 2025