Nur wenige Filme haben einen Wendepunkt in der Karriere eines Schauspielers dargestellt Die Smashing -Maschine. Die von Benny Safdie geschriebenen und Regie von Benny Safdie, die A24-Release-Stars Dwayne Johnson (Cue the booming Film Trailer Voice), wie Sie ihn noch nie zuvor gesehen haben.

Eine echte Person in einem Biopic zu spielen, ist einer der „einfachen“ Hacks von Hollywood, um ein prestigerer Schauspieler zu werden.

Es gibt jedoch noch eine andere Schicht, dass es für Schauspieler wie Robert de Niro oder Cate Blanchett viel einfacher ist, echte historische Figuren zu finden, als beispielsweise Schauspieler wie Johnson. Das liegt daran UntergangAnwesend Rampageund Filme, die nicht gerade auf Videospielen basieren, aber das Gefühl haben, dass sie sowieso sind. Es ist ein Teil dessen, warum er einer der größten Actionstars des 21. Jahrhunderts geworden ist.

Johnsons Größe ist jedoch nicht der einzige Grund für seinen Ruhm; Sein angeborenes Charisma war für den Sprung von Ferse zu Gesicht von wesentlicher Bedeutung, wie sie in der alten WWE sagen und ihm helfen Skorpion King Bösewichte zu liebenswerten Figuren wie MoanaMaui. Er hat sich auch länger als Schauspieler ausdehnt Baller war der Höhepunkt des Prestige -TV. Aber – um eine Metapher zu verwenden, die der Mann selbst schätzen würde – waren diese fünf Saisons des Fernsehens funktional ein Fitness Schnell und wütend Filme.

Die Smashing -MaschineAber für Johnson eine ganz andere Art von Herausforderung darstellt, zu dem er bewundernswert aufsteht. Safdie setzt den Film von 1997 bis 2000, eine Zeitspanne, in der MMA-Kämpfe zugenommen waren, aber weit davon entfernt war, seine späteren kulturellen Auswirkungen zu erreichen. Mark Kerr, als früher Pionier des Sports, ist kein bekannter Name, beginnt aber den Film als ungeschlagener Champion, der sich ausschreibt, seine Gegner auf die Matte festzuhalten und sie dann in die Unterwerfung zu machen.

Dies ist natürlich keine einfache Arbeit und bringt keinen Mangel an körperlicher Mühe mit, mit dem zusätzlichen Bonus einer Schmerzmittelabhängigkeit zum Karten. Die Filmdokumente dokumentieren Kerrs Drogenmissbrauchsprobleme in sachlicher Weise-er wurde behandelt, er wurde besser-was als Pat und Glib ausgehen könnte, außer dass es nicht alle Probleme von Marks Problemen behebt, insbesondere wenn es um seine stürmische Beziehung zur Freundin Dawn (Emily Blunt) geht.

Wirklich, die Kämpfe, die die größte Belastung auf dem Bildschirm verursachen, finden zwischen Mark und Dawn statt. Während Emily Blunt alles, was sie kann, in die Rolle bringt und sie und Johnson eine natürliche Leichtigkeit zwischen ihnen vor der Kamera haben, fühlt sich Dawn so unterschrieben wie eine Figur, dass ihre emotionalen Ausbrüche schwer zu verfolgen sind. Mark und Dawn hatten keine Kinder, die während der Zeitsperiode dargestellt wurden, aber es ist immer noch schwierig, Echos von Heidi Gardners Engel zu hören, jede Boxer -Freundin aus jedem Film über Boxen in Blunts Auftritt. Meistens, weil es in Bezug auf ihren Charakter noch so wenig in Verbindung gibt.

Etwas, in das sich Safdies Drehbuch nicht allzu sehr in die Tatsache befasst, ist die Tatsache, dass die Natur von MMA bedeutet, dass Kämpfer mit völlig unterschiedlichen Fähigkeiten zusammen im Ring zusammenbrechen, alles mit ihren Vor- und Nachteilen. Vielleicht liegt das daran, dass Safdie an mehreren Stellen im gesamten Film aktiv versucht, einen Sportfilm zu machen – eine relativ unmögliche Sache, die angesichts des Themas entkommen kann, obwohl es hilft, dass der dritte Akt die meisten der klischeehaftsten Tropen des Genres meidet.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Johnson eine echte Person gespielt hat – das Drama von 2013 Schmerz & Gewinn basierte auf echten Ereignissen – und Mark Kerr ist nicht der nicht der nur Historische Figur, die er theoretisch spielen konnte. Das Erzählen von Kerrs Geschichte ist jedoch immer noch eine perfekte Wahl für den Schauspieler: Kerrs Mangel an Ruhm bedeutet, dass die Erwartungen an Johnsons Leistung nicht auf dem gleichen Niveau sind wie ein Schauspieler, der Elvis oder Lincoln aufnimmt, und obwohl ihre Erfahrungen im Leben nicht genau identisch waren, ist es leicht zu sehen, wie Johnson sich mit der von dem MMA -Leben geforderten Körperlichkeit verbindet.

Johnson nie voll Verschwindet in der Rolle, aber er hätte dies tun, es könnte seine Leistung fast verringern – eine, die niemals von der Erzählung ablenkt, sondern das Bewusstsein, das Johnson ist Wirklich Hier durchgehen. Wenn er es einfach aussehen musste, wäre es irgendwie nicht ganz so beeindruckend. Während sich Johnsons Leistung von seiner Bereitschaft dazu angeheizt fühlt Wirklich Gehen Sie für Prestige Gold, Safdie stellt sicher, dass der Film nie in zu treakry Territorium abfällt, seines Verité Stil, der die notwendige Rauheit herausbringt, die diese Geschichte benötigt.

In gewisser Weise, Die Smashing -Maschine Fühlt sich wie ein Beweis für den Kampf an, der mit dem Alter einhergeht und die Einschränkungen im Leben annimmt. Der Wendepunkt ist erst möglich, nachdem eine Person sowohl ihre Stärken als auch ihre Schwächen mit offenem Herzen umarmt. Dies bedeutet, dass Johnsons am stärksten gefährdete Momente als Mark die besiegten sind, die mit minimalem Melodram, aber maximaler Auswirkungen auf den Bildschirm gebracht wurden. Es gibt einen wichtigen Moment, in dem die Kamera auf Johnsons nacktem Rücken bleibt und uns das Gewicht sehen lässt, das sie tragen kann. Dann schwenkt die Kamera in sein Gesicht, was das Gewicht offenbart, das er nicht kann.

