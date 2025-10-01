Jimmy Kimmel und Stephen Colbert tauchten am Dienstag als Gäste der Late-Night-Shows des anderen in der Pennsylvania Avenue 1600 in der 1600 Pennsylvania Avenue auf. „Oh Mann, ich hoffe, sie haben heute Abend die Plastikketchup -Flaschen im Weißen Haus veröffentlicht“, scherzte Kimmel, als er Colbert in einer besonderen Folge von vorstellte Jimmy Kimmel Live! auf dem aufgezeichnet Howard Gilman Opera House von Brooklyn Academy of Music.

Später, als Kimmel in Colberts Show auftrat, schlug Donald Trump einen direkteren Schlag. „Dieser Hündungssohn … Ich habe mir nie vorgestellt, dass wir einen solchen Präsidenten haben würden, und ich hoffe, wir werden nie wieder einen solchen Nie -Präsidenten haben. Ich habe mir nie vorgestellt, dass es jemals eine Situation geben würde, in der der Präsident unseres Landkreises Hunderte von Menschen feierte, die dort Jobs verloren haben, dass jemand an diesem absoluten Gegenteil von dem ist, was ein Führer unseres Landes soll.“

Zum größten Teil haben die beiden Gastgeber ihre Crossover -Auftritte über ihr gemeinsames Netzwerkdrama eingesetzt Späte Show wurde vor Paramounts Zusammenschluss mit Skydance im Sommer abgesagt, wobei seine letzten Folgen im nächsten Frühjahr ausgestrahlt werden.

Am Ende von Kimmels Auftritt bei Colbert sammelten die beiden Gastgeber zusammen mit Kimmels Side-Kick-Guillermo einen Toast auf „gute Freunde, großartige Jobs und spätabendliche Fernseher“.

