Zugegeben, die „Fernsehsendungen als Prequels/Pseudo-Siblings to Movies“ werden für jeden eher getroffen oder verpasst- Hannibal Und Andores gibt es Junger Sheldon Und Fürchte die toten Walking. Aber in einem Eintrag, der bereits eine Menge schwacher Versprechen hat, hat FX einen Piloten für bestellt Sehr junger Frankensteinder inspirieren Junger Frankenstein.

Als Vielfalt Berichten zufolge wird der Pilot Zach Galifianakis (Die Rauschkater), Spencer House (Weltraumkraft), Cary Elwes (Die Prinzessin Braut), Kumail Nanjiani (Silicon Valley), Dolly Wells (Innen Mann) und Nikki Crawford (Fettem Schinken). Während die Handlungs- und/oder Charakterdetails bisher relativ dünn bleiben, wird Galifianakis Berichten zufolge Dr. Frederick Frankenstein (die von Gene Wilder berühmte Rolle) spielen, während Elwes als bisher nicht genannter Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika geplant ist.

Hinter der Kamera, Sehr junger Frankenstein hat eine ebenso mit Stars besetzte Liste von Talenten. Stefani Robinson (von Was wir im Schatten tun Ruhm) schreiben und exekutive Produkte. Sie wird begleitet von Schatten Alaune Taika Waititi, die den Piloten und den ausführenden Produzenten Garrett Boch leitet. In der Zwischenzeit wird Brooks, der Autor und Regisseur des Films, neben Michael Gruskoff (ebenfalls einer der Produzenten des Films) executive Produces produzieren.

Verwandte Video

Wohl einer der besten Filme von Brooks, Junger Frankenstein ist angekündigt, weil er seine charakteristische Marke des Humors links in der Mitte fachmännisch verkörpert und gleichzeitig als eine eher neuartige Dissektion des modernen Horrors dient. In einem Interview von 2014 mit dem Los Angeles Times Für die 40 -jährige Jubiläumsfeier des Films enthüllte Brooks, dass er in Betracht gezogen wurde Junger Frankenstein Sein schönster Film, wenn nicht ganz der größte Rib-Buster in seiner berühmten Filmographie.

In der Zwischenzeit verlieh das American Film Institute den Film The Ehren des 89. besten Filmlieds aller Zeiten für das erstaunliche Wilder-Peter Boyle Duett von „Puttin ‚on the Ritz“. Und in seiner eigenen Vier-Sterne-Rezension schrieb der legendäre Kritiker Roger Ebert, dass es sich um einen „liebevollen Kommentar zu unseren Hassangelegenheiten mit Monstern“ handelt.

Weitere Informationen zu finden Sehr junger Frankenstein wie sie ausschläfen. In der Zwischenzeit lindern Sie die beste Szene des Films (Fight Me, Film Bros).

https://www.youtube.com/watch?v=srod82nswps