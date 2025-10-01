Für Fans, die den Schauspieler Jeremy Allen White auf das Mikrofon treten und Bruce Springsteen -Songs in der kommenden Biopic singen möchten Liefere mich aus dem NichtsDie Zeit ist jetzt.

Ein neuer Trailer für den Film, der im nächsten Monat große Bildschirme erreicht hat, zeigt White die E-Street-Band durch eine mitreißende Wiedergabe von „Born to Run“ in Cincinnatis Riverfront Coliseum im Jahr 1981. Der Clip zeigt ein schweißweckes Weiß und die Band, die 1975 die Klassiker in der gepackten Arena mit dem Singen des Zeugen auf die Bündel beendet. Sehen Sie es sich unten an.

Liefere mich aus dem Nichts, In der Darstellung von Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, Odessa Young, Marc Maron, Gabby Hoffman, Stephen Graham und Johnny Cannizzaro wird am 24. Oktober offiziell in die Kinos veröffentlicht.

https://www.youtube.com/watch?v=6fihiq00d0y