Dieser Oktober bringt eine aufregende neue Sammlung von Filmen und Fernsehsendungen auf Netflix mit – es gibt nicht so viel Horror wie Sie es erwarten würden, wenn man bedenkt, dass es der Monat Halloween ist, aber es gibt immer noch viele Original -Titel sowie Bibliotheksklassiker, die man auschecken kann.
Der Monat beginnt damit, dass eine Reihe neuer Komödien hinzugefügt werden, einschließlich der Austin Powers Trilogie und die ersten drei Beverly Hills Cop Filme (jetzt schließen Sie sich an Beverly Hills Cop: Axel F. auf dem Service). Auch ob Sie sie als Romantik, Komödie oder Horror betrachten, die Fünfzig Graustufen Die Trilogie wird auch zum 1. Oktober zum Streaming erhältlich sein.
Einige der großen Netflix -Originalserien im Oktober umfassen die zweite Staffel von Niemand will dasmit Kristen Bell und Adam Brody, sowie der neuen Dramedy Stiefelüber einen geschlossenen Soldaten in den neunziger Jahren, der durch das Marine Boot Camp ging. Es gibt auch eine neue Doc-Serie, die das Leben von Frau David Beckham mit der dreiteiligen Serie untersucht Victoria Beckhamsowie ein Dokumentarfilm, der darauf abzielt, die Frage zu beantworten Wer hat die Montreal -Expos getötet?.
Verwandte Video
Seit seiner Preisverleihungssaison hat Netflix eine Reihe von Konkurrenten, die diesen Monat im Service Premiere haben, einschließlich des Colin Farrell-Stars Ballade eines kleinen SpielersKathryn Bigelows Ein Haus der DynamitUnd Steveder Cillian Murphy als Schullehrer namens Steve auftritt. Weitere Informationen finden Sie in der vollständigen Liste der folgenden Netflix.
1. Oktober
Liebe ist blind: Staffel 9
Riv4lries
Über meinen Vater
Austin Powers in Goldmember
Austin Powers: Internationaler Mann des Geheimnisses
Austin Powers: Der Spion, der mich zottelte
Beverly Hills Cop
Beverly Hills Cop II
Beverly Hills Cop III
Blauer Schwarm
Der Buchclub ermordet
Casper
Der Weihnachtsvertrag
Trainer Carter
Nach Amerika kommen
Daddy Day Care
Der Tod wird zu ihr
Schmutziges Tanzen
Dr. Seuss ‚The Lorax
Dracula
Eddie Murphy: Raw
Elysium
Fünfzig Farbtöne dunkler
Fünfzig Farbtöne befreit
Fünfzig Graustufen
Freunde mit Vorteilen
Die Goonies
Hacksaw Ridge
Halo: Jahreszeiten 1-2
Der verletzte Schließfach
Ich weiß immer noch, was du letzten Sommer getan hast
Gesetzestreuer Bürger
Der Lincoln -Anwalt
Die Maske
Treffen Sie Joe Black
Mollys Spiel
Herr & Frau Smith
NCIS: Jahreszeiten 18-19
Ananas Express
Point Break
Roter Drache
SCREATHEF
Unheimlich 2
Schwester Act
Schwester Akt 2: Zurück in der Gewohnheit
Schlanker Mann
Die Fremden
Taxifahrer
Trainingstag
Der Weg nach Hause: Jahreszeiten 1-2
Wenn ein Fremder anruft
Der Zorn von Becky
2. Oktober
Dodgeball: Eine wahre Außenseitergeschichte
Typen
Das Spiel: Du spielst nie alleine
Der Mars
Rockstar: Duki vom Ende der Welt
3. Oktober
Genie, einen Wunsch machen
Monster: The Ed Gein Story
Die neue Kraft
Alter Hund, neue Tricks
Rhythmus + Fluss Frankreich: Nach dem Schlag
Steve
4. Oktober
Angel ist gefallen
Nacht der Untoten
Ranma1/2: Staffel 2
5. Oktober
Despicable Me 3
Ip Mann
IP Man 2
IP Man 3
IP Man 4: Das Finale
6. Oktober
Dr. Seuss ‚Horton!
7. Oktober
Matt McCusker: Ein bescheidenes Angebot
Krankenschwester Jackie: Jahreszeiten 1-7
Wahre Spuk
Wir haben immer im Schloss gelebt
8. Oktober
Caramelo
Ist es Kuchen? Halloween
Néro der Attentäter
9. Oktober
Stiefel
Der Labyrinth Läufer
Labyrinth Runner: Die Scorch -Versuche
Labyrinth Runner: Todesheilung
Die Auferstehung
Victoria Beckham
10. Oktober
Kurukshetra: Der Krieg von Mahabharata
Mein Vater, der BTK -Mörder
Altes Geld
Schwimmen zu mir
Die Frau in Kabine 10
11. Oktober
Taifunfamilie
14. Oktober
Jeder liebt mich, wenn ich tot bin
Splinterzelle: Deathwatch
15. Oktober
Geisel in meinem Haus als Geisel gehalten
In Furioza
Niemand sah uns gehen
Sechs Könige Slam 2025
In Sicht genommen
16. Oktober
Das A -Team
Geständnisse eines Shopaholic
Der Diplomat: Staffel 3
Romantiker anonym
Start 5: Staffel 2
Die Zeit, die bleibt
17. Oktober
27 Nächte
Gute Nachrichten
Der perfekte Nachbar
Sie geht in der Dunkelheit
Teenage Mutant Ninja Turtles
Teenage Mutant Ninja Turtles 2
Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem
Wende der Flut: Staffel 2
Wende der Flut: Die surreale Geschichte von Rabo de Peixe
Die Twits
18. Oktober
Sag kein Wort
21. Oktober
Michelle Wolf: Der Brunnen
The Walking Dead: Daryl Dixon: Staffel 2
Wer hat die Montreal -Expos getötet?
22. Oktober
Mob War: Philadelphia gegen die Mafia
Das Monster von Florenz
23. Oktober
Das Elixier
Niemand will das: Staffel 2
24. Oktober
Ein Haus der Dynamit
Gemeinde: Staffel 1
25. Oktober
Das Traumleben von Mr. Kim
27. Oktober
Das Vermögenswert
Dunkle Winde: Staffel 3
Schiebetüren
28. Oktober
Babo: Die Haftbefehl -Geschichte
Mo Amer: wilde Welt
Albträume der Natur: Im Dschungel verloren
29. Oktober
Ballade eines kleinen Spielers
NOS4A2: Jahreszeiten 1-2
Herrscher des Glücks
Verkauf von Sonnenuntergang: Staffel 9
30. Oktober
Aileen: Königin der Serienmörder
Amsterdam Empire
JUAN GABRIEL: Ich muss, ich kann, ich werde
Sohn eines Esels
The Witcher: Staffel 4
31. Oktober
Schlechter Influencer
Atemless: Staffel 2
Rhythmus + Flow Frankreich: Staffel 4