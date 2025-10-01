Dieser Oktober bringt eine aufregende neue Sammlung von Filmen und Fernsehsendungen auf Netflix mit – es gibt nicht so viel Horror wie Sie es erwarten würden, wenn man bedenkt, dass es der Monat Halloween ist, aber es gibt immer noch viele Original -Titel sowie Bibliotheksklassiker, die man auschecken kann.

Der Monat beginnt damit, dass eine Reihe neuer Komödien hinzugefügt werden, einschließlich der Austin Powers Trilogie und die ersten drei Beverly Hills Cop Filme (jetzt schließen Sie sich an Beverly Hills Cop: Axel F. auf dem Service). Auch ob Sie sie als Romantik, Komödie oder Horror betrachten, die Fünfzig Graustufen Die Trilogie wird auch zum 1. Oktober zum Streaming erhältlich sein.

Einige der großen Netflix -Originalserien im Oktober umfassen die zweite Staffel von Niemand will dasmit Kristen Bell und Adam Brody, sowie der neuen Dramedy Stiefelüber einen geschlossenen Soldaten in den neunziger Jahren, der durch das Marine Boot Camp ging. Es gibt auch eine neue Doc-Serie, die das Leben von Frau David Beckham mit der dreiteiligen Serie untersucht Victoria Beckhamsowie ein Dokumentarfilm, der darauf abzielt, die Frage zu beantworten Wer hat die Montreal -Expos getötet?.

Seit seiner Preisverleihungssaison hat Netflix eine Reihe von Konkurrenten, die diesen Monat im Service Premiere haben, einschließlich des Colin Farrell-Stars Ballade eines kleinen SpielersKathryn Bigelows Ein Haus der DynamitUnd Steveder Cillian Murphy als Schullehrer namens Steve auftritt. Weitere Informationen finden Sie in der vollständigen Liste der folgenden Netflix.

1. Oktober

Liebe ist blind: Staffel 9

Riv4lries

Über meinen Vater

Austin Powers in Goldmember

Austin Powers: Internationaler Mann des Geheimnisses

Austin Powers: Der Spion, der mich zottelte

Beverly Hills Cop

Beverly Hills Cop II

Beverly Hills Cop III

Blauer Schwarm

Der Buchclub ermordet

Casper

Der Weihnachtsvertrag

Trainer Carter

Nach Amerika kommen

Daddy Day Care

Der Tod wird zu ihr

Schmutziges Tanzen

Dr. Seuss ‚The Lorax

Dracula

Eddie Murphy: Raw

Elysium

Fünfzig Farbtöne dunkler

Fünfzig Farbtöne befreit

Fünfzig Graustufen

Freunde mit Vorteilen

Die Goonies

Hacksaw Ridge

Halo: Jahreszeiten 1-2

Der verletzte Schließfach

Ich weiß immer noch, was du letzten Sommer getan hast

Gesetzestreuer Bürger

Der Lincoln -Anwalt

Die Maske

Treffen Sie Joe Black

Mollys Spiel

Herr & Frau Smith

NCIS: Jahreszeiten 18-19

Ananas Express

Point Break

Roter Drache

SCREATHEF

Unheimlich 2

Schwester Act

Schwester Akt 2: Zurück in der Gewohnheit

Schlanker Mann

Die Fremden

Taxifahrer

Trainingstag

Der Weg nach Hause: Jahreszeiten 1-2

Wenn ein Fremder anruft

Der Zorn von Becky

2. Oktober

Dodgeball: Eine wahre Außenseitergeschichte

Typen

Das Spiel: Du spielst nie alleine

Der Mars

Rockstar: Duki vom Ende der Welt

3. Oktober

Genie, einen Wunsch machen

Monster: The Ed Gein Story

Die neue Kraft

Alter Hund, neue Tricks

Rhythmus + Fluss Frankreich: Nach dem Schlag

Steve

4. Oktober

Angel ist gefallen

Nacht der Untoten

Ranma1/2: Staffel 2

5. Oktober

Despicable Me 3

Ip Mann

IP Man 2

IP Man 3

IP Man 4: Das Finale

6. Oktober

Dr. Seuss ‚Horton!

7. Oktober

Matt McCusker: Ein bescheidenes Angebot

Krankenschwester Jackie: Jahreszeiten 1-7

Wahre Spuk

Wir haben immer im Schloss gelebt

8. Oktober

Caramelo

Ist es Kuchen? Halloween

Néro der Attentäter

9. Oktober

Stiefel

Der Labyrinth Läufer

Labyrinth Runner: Die Scorch -Versuche

Labyrinth Runner: Todesheilung

Die Auferstehung

Victoria Beckham

10. Oktober

Kurukshetra: Der Krieg von Mahabharata

Mein Vater, der BTK -Mörder

Altes Geld

Schwimmen zu mir

Die Frau in Kabine 10

11. Oktober

Taifunfamilie

14. Oktober

Jeder liebt mich, wenn ich tot bin

Splinterzelle: Deathwatch

15. Oktober

Geisel in meinem Haus als Geisel gehalten

In Furioza

Niemand sah uns gehen

Sechs Könige Slam 2025

In Sicht genommen

16. Oktober

Das A -Team

Geständnisse eines Shopaholic

Der Diplomat: Staffel 3

Romantiker anonym

Start 5: Staffel 2

Die Zeit, die bleibt

17. Oktober

27 Nächte

Gute Nachrichten

Der perfekte Nachbar

Sie geht in der Dunkelheit

Teenage Mutant Ninja Turtles

Teenage Mutant Ninja Turtles 2

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

Wende der Flut: Staffel 2

Wende der Flut: Die surreale Geschichte von Rabo de Peixe

Die Twits

18. Oktober

Sag kein Wort

21. Oktober

Michelle Wolf: Der Brunnen

The Walking Dead: Daryl Dixon: Staffel 2

Wer hat die Montreal -Expos getötet?

22. Oktober

Mob War: Philadelphia gegen die Mafia

Das Monster von Florenz

23. Oktober

Das Elixier

Niemand will das: Staffel 2

24. Oktober

Ein Haus der Dynamit

Gemeinde: Staffel 1

25. Oktober

Das Traumleben von Mr. Kim

27. Oktober

Das Vermögenswert

Dunkle Winde: Staffel 3

Schiebetüren

28. Oktober

Babo: Die Haftbefehl -Geschichte

Mo Amer: wilde Welt

Albträume der Natur: Im Dschungel verloren

29. Oktober

Ballade eines kleinen Spielers

NOS4A2: Jahreszeiten 1-2

Herrscher des Glücks

Verkauf von Sonnenuntergang: Staffel 9

30. Oktober

Aileen: Königin der Serienmörder

Amsterdam Empire

JUAN GABRIEL: Ich muss, ich kann, ich werde

Sohn eines Esels

The Witcher: Staffel 4

31. Oktober

Schlechter Influencer

Atemless: Staffel 2

Rhythmus + Flow Frankreich: Staffel 4