Die BBC hat den Trailer für den Ozzy Osbourne -Dokumentarfilm vorgestellt. Sharon & Ozzy Osbourne: nach Hause kommenDas wurde zuvor bei den Wünschen der Osbourne -Familie nach dem Tod des Metal Icon aus der Luft gezogen.

Der einstündige Dokumentarfilm über Ozzys „Last Chapter“ wird jetzt an diesem Donnerstag, dem 2. Oktober, um 21.00 Uhr in Britis-Zeit über BBC One und die IPLAYER-App des Broadcasting Company, einen kostenlosen Streaming-Service für Bewohner Großbritanniens, Premiere haben.

Der über drei Jahre gedrehte Film „folgt dem Leben von Sharon und Ozzy Osbourne, während sie ihren Traum von der Rückkehr in Großbritannien planen“ und bietet einen intimen Zugang zur Familie Osbourne, darunter Sharon, Jack und Kelly.

Verwandte Video

Ein Großteil des zweiminütigen Trailers sieht so aus Die Osbourneskomplett mit ein paar humorvollen Weisungen von Ozzy selbst. Es gibt auch viele herzerwärmende Momente zwischen Ozzy und Sharon, und der Dokumentarfilm beschreibt auch Ozzys gesundheit Zurück zum Anfang Konzert.

Anfang August erklärte die Clare -Silberie der BBC: „Wir fühlen uns geehrt, die Gelegenheit zu haben, mit Ozzy und seiner Familie zu filmen. Der Film fängt einen intimen Blick auf ihre Reise ein, um nach Großbritannien zurückzukehren. Es zeigt Familienmomente.

Das Special sollte am 18. August Premiere haben, wurde aber nur wenige Stunden vor seiner Sendezeit gezogen. Die BBC erklärte später, dass die Entscheidung, sie in letzter Minute zu ziehen, aus Respekt vor den „Wünschen der Familie“ sei.

In der Zwischenzeit ist das BBC -Special eines von zwei Dokumentarfilmen über Ozzys letzte Jahre. Am 7. Oktober – fünf Tage nach der BBC -Sendung – wird Paramount+ mit dem Streaming beginnen Ozzy Osbourne: Keine Flucht von jetzt an keine Fluchtein zweistündiger Film, der die letzten sechs Jahre von Ozzys Leben beschreibt.

Beobachten Sie den Trailer zu Sharon & Ozzy Osbourne: nach Hause kommen unten.

https://www.youtube.com/watch?v=3zkgikhggzm