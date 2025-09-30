Konsequenzen Die wiederkehrende Feature -Serie CoSsign beleuchtet einen aufstrebenden Künstler, der unsere Augen und Ohren mit einer großartigen neuen Veröffentlichung festgehalten hat. Für September feiern wir das Los Angeles Quartett Rocket und ihr großartiges Debütalbum. R ist für Rakete.

Stellen Sie sich eine Garage -Band vor: Vier junge Musiker, die sich für eine Stunde zusammenfügen und so tun, als ob sie zusammen das nächste Great Rock Act sind. Sie spielen lautVielleicht ein bisschen zu laut; Ihr Klang hallt an den dünnen Wänden der Garage vorbei und überflutet die Straße hinunter, ärgerte Nachbarn und verärgert alte Menschen. Die Musiker konnten sich nicht weniger interessieren. Für sie sind ihre Haken unzerstörbar.

Dies mag eine stereotype Szene aus einem Film aus den 2000er Jahren sein, aber genau die Art von Ethos, die Rakete auf den Tisch bringt. Die Los Angeles -Band kennt sich seit ihrer Jugendlichen und hat ihre Rockstar -Träume in einem nicht markierten Schuppen und nicht in einer Garage von jemandem aus. Ihre musikalische Intuition wurde über ein Jahrzehnt gemeinsamer Referenzen und Innenwitze gefälscht; Seitdem sich das Quartett offiziell im Jahr 2021 gebildet hat – bestehen aus Sänger und Bassisten Alithea Tuttle, Schlagzeuger Cooper Ladomade, und Gitarristen Desi Scaglione und Baron Rinzler – haben auf Fuzzy, Hymnenrock auf Null gesorgt.

Holen Sie sich Raketenkarten hier

Ihr Debütalbum, R ist für Rakete ist am Freitag, dem 3. Oktober, und es ist ihrer telepathischen Musiksprache verpflichtet. „Wir fühlen uns so wohl miteinander“, sagt Ladomade. „Wir haben einfach alle den gleichen Denkprozess, wenn wir an Musik arbeiten oder wenn jemand ein Lied bringt … wir sind in die gleiche Art von Dingen und wir haben die gleichen Ideen, und das ist, was ich für so gut funktioniert.“

Tuttle stimmt zu und loben die Tatsache, dass sie einen musikalischen Geist teilen. „Wenn Baron eine Gitarrenpart spielt, ist es schön, dass wir wissen, woher es kommt“, sagt sie. „Wir nehmen es nicht ganz anders und dann muss er sagen:“ Oh, es war eigentlich nicht diese Stimmung. “ Das ist uns noch nie passiert. “

https://www.youtube.com/watch?v=rrflcnskeme

Sie haben auch eine ähnliche Philosophie, wenn es um Dynamik geht. Für alle, die die Band erwischt haben, die für Sunny Day Real Estate, Pumpkins gedrückt oder in den letzten Monaten fahren, werden sie wissen, dass Rocket sind laut. Der letztere Eröffnungsauftritt war besonders faszinierend, da man erwarten würde, dass Pioneers wie Ride mit den Shoegaze -Pionieren mehr als glücklich sein, den Zifferblattknopf auf 11 zu verwandeln. Versionen von Ihnen EP mit krachenden Becken, sengenden Gitarren und Haufen Energie.