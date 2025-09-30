Erwarten Sie nicht Die Simpsons in der 37. Saison, die über das Wochenende (28. September) gestartet wurde, alle politischen Themen der Hot-Button zu bewältigen.

Während zeitgenössische langjährige animierte Show South Park hat in dieser Saison unzählige Schlagzeilen mit provokativen Handlungssträngen rund um Ice generiert, Donald Trump und ähm, Satan, der Showrunner der Simpsons, Matt Selman, hat deutlich gemacht, dass Homer Simpson und Company keine ähnlichen politischen Aussagen versuchen werden.

„Wenn Sie eine Show schreiben, die erst 10 Monate nach dem Schreiben herauskommt, nimmt sie den Druck aus, denn wer weiß, was zum Teufel wir in 10 Monaten sehen werden“ Unterhaltung wöchentlich. „Also wie South ParkSie machen ihre Show in einer Woche, und selbst sie können über die Dinge nicht auf dem Laufenden bleiben. “

Verwandte Video

Während Selman Unterstützung für Jimmy Kimmel zeigte („Ich bin froh, dass er wieder im Fernsehen ist. Zensur ist scheiße. Was kann ich sagen? Zensur ist scheiße“), betonte er, dass er hofft, dass er hofft Der Simpsons ist eine Show, die jeder genießen kann, unabhängig von der politischen Zugehörigkeit.

„Idealerweise würde ich gerne glauben, dass Menschen auf beiden Seiten unserer geteilten Nation zusehen können Die Simpsons Und das Gefühl, dass Springfield wie Amerika eine Stadt von Menschen ist, die gut, aber leicht irreführen „, sagte er.

Selman fügte hinzu, dass „es nicht unser Leitbild ist, auf die Krise des Augenblicks zu reagieren. Es geht mehr um eine Stadt mit gutmütigen Dum-Dums, die sich mit einer sich verändernden Welt befassen, doch unsere Charaktere verändern sich nie wirklich. Die Welt verändert sich um sie herum.“

Anfang dieses Jahres wurde bekannt, dass Fox gab Die Simpsons Eine Verlängerung von vier Jahreszeiten, die zu neuen Episoden bis in die Sendestaison 2028-2029 führen wird. Mindestens ein langjähriger Fan der Show hofft, dass die Saison die letzte der Show sein wird.