Rutschen Sie weg, das Tri-City Shoegaze Festival, hat seine 2026-Besetzung mit Brummen, Kapitelhaus und nichts an der Rechnung angekündigt.

Das Festival, das jetzt im dritten Jahr im Brooklyn Paramount in New York am 15. und 16. Mai, am 23. Mai im Aragon Ballroom in Chicago und am 29. und 30. Mai im Hollywood Palladium in Los Angeles stattfindet. In allen Datteln des Festivals werden das Trio aus Brummen, Nichts und Kapitelhaus-Headliner mit einer Vielzahl von Support-Acts von Shoegaze-Adjazenten auftreten, die jede Aufführung eröffnen.

Hum kehrt zurück, um ihre ersten Shows seit 2019 zu spielen. Die Rocker im Mittleren Westen werden zum ersten Mal seit dem Tod des langjährigen Schlagzeugers Bryan St. Pere im Jahr 2021 auftreten. Jason Gerken wird hinter dem Kit füllen. In der Zwischenzeit wird sich das British Shoegaze Stalwarts Chapterhouse für ihre ersten Shows seit 15 Jahren wieder vereinen. Die Philadelphia -Band nichts wird das 10 -jährige Jubiläum ihres Albums 2016 feiern Müde von morgen Mit einem vollständigen Album -Durchspiel.

Ebenfalls in Slide Away 2026 sind Bleary Eyed, Loveliescrushing, Totschlag777, Wirbel, sie grün, Warmachine, Garderobe, Sunshy, Ovlov, Mint Field, Seko, Cryogeyser und Terraplana. Schauen Sie sich das offizielle Poster der Veranstaltung unten an, um zu sehen, welche Opener spielen, welche Städte.

Tickets für Slide Away 2026 werden zuerst mit einem laufenden Vorverkauf im Verkauf gehen (Code verwenden Slide26) über Ticketmaster; Vorverkauf endet am Donnerstag, den 2. Oktober um 22:00 Uhr Ortszeit. Tickets werden am Freitag, den 3. Oktober um 10:00 Uhr Ortszeit über Ticketmaster, an die breite Öffentlichkeit verkauft.