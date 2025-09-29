Donald Trump hat erneut gedroht, „alle Filme“, die außerhalb der Vereinigten Staaten gedreht wurden, einen 100% igen Tarif aufzuerlegen.

„Unser Geschäft mit Filmemachen wurde von anderen Ländern aus den Vereinigten Staaten von Amerika gestohlen, genau wie“ Süßigkeiten von einem Baby „. Kalifornien mit seinem schwachen und inkompetenten Gouverneur war besonders schwer getroffen! “ Trump schrieb am Montag in einem sozialen Beitrag der Wahrheit. „Um diese lange Zeit zu lösen und nie zu beenden, werde ich allen Filmen, die außerhalb der USA gedreht werden, einen 100% igen Tarif auferlegen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit für diese Angelegenheit. Machen Sie Amerika wieder großartig!“

Trump hat zuvor diese Erklärung im Mai 2025 genau gemacht, und es kam nichts zu vergehen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass, wie unsere Liz Shannon Miller kürzlich erklärt hat, herauszufinden, wie man in Amerika gedrehte Filme im Ausland tarift, ein logistischer Albtraum ist-eines, das mehr Produktionen schließt, als sie nach Hause zu bringen.

