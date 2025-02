Als historische 50. Staffel von Samstagabend live fährt fort, die Aufstellung ist für die angekommen SNL50: Das JubiläumsspecialSet für Sonntag, 16. Februar.

Die Ankündigung für das A-List-Event wurde zusammen mit einem Teaser-Video mit einigen der umfangreichen Talente geteilt, die erscheint: Adam-Fahrer, Ayo Edebiri, Bad Bunny, Dave Chappelle, John Mulaney, Kim Kardashian, Martin Short, Miley Cyrus, Paul McCartney, Paul McCartney Paul Simon, Pedro Pascal, Peyton Manning, Quinta Brunson, Robert de Niro, Sabrina Carpenter, Scarlett Johansson, Steve Martin, Tom Hanks und Woody Harrelson sollen für das Jahrestag in Studio 8h sein. Weitere Namen sollen in den kommenden Tagen enthüllt werden.

Die dreistündige Fernsehsendung wird ab 20:00 Uhr ET / 17:00 Uhr pt live auf NBC und Peacock ausgestrahlt.

Zusätzlich zu den SNL50 Besonders am 16. wird es am 14. Februar eine musikalische Feier zum Jubiläum der Show geben. Das separate Schaufenster, das sich mit Dave Grohl, Lady Gaga und Jack White befindet, findet in der Radio City Music Hall in New York City statt und wird live auf Peacock gestreamt.

Das Jubiläums-Special wird eine umfangreiche Reihe von feierlichem Material rund um das Comedy-Programm abbauen, das die Marke des halben Jahrhunderts erreicht. Dies schließt den von QuestLove gesteuerten Dokumentarfilm ein. Damen und Herren… 50 Jahre SNL Musikwas jetzt auf Pfauen streamen. Entdecken Sie die 12 größten Enthüllungen aus dem Film.

https://www.youtube.com/watch?v=M6KQ-SUXKCQ