Rihanna wird als Smurfette im neuen Trailer zum kommenden Trailer blau Schlumpf Film, in dem sie nicht nur ihre neue Figur debütiert, sondern auch „Don’t Stop the Music“ und „Himmel ist ein Ort auf der Erde“ singt.

Nach einer Einführung von Rihanna beginnt der Clip mit einem Mashup des Originals Schlumpf Thema und „Die Musik nicht stoppen“, da der „coolste Schlumpf im gesamten Dorf“ neben ihren Kumpels tanzt. Ihre idyllische Existenz wird jedoch zerstört, wenn Papa Smurf (John Goodman) entführt wird und Smurfette sie in die reale Welt führen muss.

Eine schläfrige Abdeckung von Belinda Carlisles „Himmel ist ein Ort auf der Erde“, der von DJ Khaled unterbrochen wird, das über ihn schreibt – Soundtracks ihre Reise, was zu einer etwas amüsanten Einführung in Papa Smurfs unangenehmes Bruder (Nick Offerman) und das Viertel Paris führt Beobachten Sie Schlümpfe. Schauen Sie sich den vollständigen Trailer unten an.

Als Rihanna ihre Rolle im April 2023 ankündigte, enthüllte sie auch, dass sie Originalmusik für den Film schreiben und aufführen würde, aber es scheint, dass wir eine Weile länger warten müssen, bis wir eine Vorschau auf diese Songs erhalten. „Ich habe versucht, die Papa Smurf -Rolle zu bekommen, aber es hat nicht geklappt“, scherzte sie zu der Zeit.

Regie von Chris Miller (Shrek der dritteAnwesend Kater in Stiefeln) von einem Drehbuch von Pam Brady (South Park), Schlumpf Es gibt eine mit Stars besetzte Stimme, darunter Natasha Lyonne, Amy Sedaris, Nick Kroll, Octavia Spencer, Sandra Oh, Hannah Waddingham, James Corden, Alex Winter und Kurt Russell.

Als Neustart des Sony Pictures Animation Film Franchise dienen, Schlumpf öffnet am 18. Juli in den Kinos.

https://www.youtube.com/watch?v=108ujvize64