Das Louisville Music Festival Bourbon & Beyond hat seine 2025 -Besetzung von Phish, Noah Kahan, Sturgill Simpson (als Johnny Blue Skies), The Lumineers und Jack White angekündigt. Schauen Sie sich die vollständige Aufstellung unten an und erhalten Sie hier Tickets.

Zusätzlich zu den Headlinern wird das Rock and Country Festival auf Leistungen von Alabama Shakes, Benson Boone, Cage the Elephant, Khruangbin, Rilo Kiley, Dritter Augenblind, Pixies, Ringo Starr und seiner All-Starr-Band, Nathaniel Rateliff & the Night, auftreten Schweiß und Ausländer sowie Waxahatchee, Fernsehen im Radio, Iron & Wine, Dashboard Confessional, Julien Baker & Torres, Gin Blossoms, Spin Doctors, The Hold Steady, Kollektive Seele, Dawes und noch viel mehr.

Das viertägige Wochenende fällt vom 11. September bis zum 14. September auf dem Highland Festival Gelände des Kentucky Expo Centers ab. Zusätzlich zu den über 120 darstellenden Künstlern werden Bourbon & Beyond 2025 erneut erstklassige Köche, Brennereien und Essens- und Getränkebegeisterte präsentieren. Tickets sind ab sofort erhältlich, einschließlich Wochenendkarten, eintägigen Pässen und VIP-Pässen.

