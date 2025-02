Willkommen zurück zu Origins, unserer wiederkehrenden Serie, die Künstlern einen Raum gibt, um alles zu zerlegen, was in ihre neueste Veröffentlichung einging. Heute graben Los Angeles Quartett Rocket Rocket in die Themen hinter ihrem neuen Lied „Take Your Aim“.

Die vier Mitglieder von Rocket kennen sich seit ihrer Kindheit, und diese Geschwister-ähnliche Kameradschaft ist gut ausgestellt, wenn sie die Band live beobachten. Eine unserer aufstrebenden Künstler im Jahr 2025, Raketen, die außerordentlich laut spielen und ihren auserwählten Genres von Shoegaze und Slacker Rock eine Art überaktive Lebendigkeit verleihen-die normalerweise introvertierter, distanzierte Präsentationen haben. Ihre Songs können wie dicke Decken beruhigend sein, aber sie rocken auch so hart aus, dass Sie sich praktisch eine extreme Sportförderung vorstellen können, die über sie spielt.

Die Mitglieder von Rocket sprechen eindeutig fließend in derselben klanglichen Sprache, und es ist ein entzückendes Merkmal ihres neuen Songs „Take Your Aim“. Der Track kommt, als das Vierkapitum von Los Angeles ihre Unterzeichnung für transgressive Rekorde bekannt gibt, die ihre Debüt-EP von 2023 neu aufbauen werden Versionen von Ihnen am 18. April. Das Lied wird auch mit einem Musikvideo von Noah Neal und AJ Incammicia geliefert, in dem jemand jemand buchstäblich Ziel ist ihr Ziel für Bassist und Sängerin Alithea Tuttle, schießt sie mit einem Pfeil und die anderen drei Mitglieder der Band finden heraus, ob sie sie ins Krankenhaus bringen sollten (sie sollten).

Der Song sickert cool und ob Sie es glauben oder nicht, einer der ersten Tracks, die Rocket jemals aufgenommen hat. Die Band fand Inspiration von Shoegaze Pioneers My Bloody Valentine; speziell die Lieblos Schneiden Sie „Come In Alone“ sowie Rems Jangle-Pop-Klassiker „Shiny Happy People“. Laut dem Gitarristen Desi Scaglione klingt das Endprodukt jedoch ziemlich weit von diesen beiden Tracks entfernt und verbindet stattdessen das Quartett des Quartetts in einen „optimistischeren, schwereren, gitarrengetriebenen“ Stil. “Es hat uns immer gefallen, die Idee zu haben, ein Lied zu haben, das mit einer Kletterstimmmelodie in den Versen sehr minimale Akkordänderungen hat, was wir viel tun “, sagt Scaglione. „Ich denke, wir haben das auf dieses Lied genagelt.“

Über die Klangreferenzen hinaus wurde Rocket jedoch von Ingwer-Turmer-Schüssen, dem Musikvideo von Foo Fighters inspiriert und in Mobile, Alabama, eine „ganz besondere Tankstelle“. Schauen Sie sich Rockets neues Lied „Take Your Aim“ unten an und lesen Sie weiter, um ihre Origins -Aufschlüsselung zu erhalten.

https://www.youtube.com/watch?v=u_vbdwzuhc

Schuh

„Take Your Aim“ ist einer der ersten Rocket -Songs, die wir je aufgenommen haben. Es war einer der ersten Songs, die wir jemals als Band zusammengespielt haben, und wenn Sie einen von uns gefragt haben, wie es heißt, würden wir alle dasselbe sagen: „Schuh“. Es gibt keine tiefere Bedeutung, wir haben es gerade „Schuh“ genannt. Jedes Lied hat einen Platzhalternamen und das war wahrscheinlich das erste, was wir uns angesehen haben und was auch immer gesagt hat.

Nachdem wir in unserem Übungsraum ein paar Iterationen im Aufnahmeprozess durchlaufen, erneut aufgenommen haben, landeten wir schließlich auf der Version, die in Studio 606 aufgenommen wurde. Währenddessen hat sich der Song selbst nie so sehr verändert Es fühlte sich bis jetzt nie richtig an, zu veröffentlichen.

Mit den Schlägen rollen

Die Videoidee kam in letzter Minute eher zu. Wir haben die letzten Monate von 2024 mit sehr geringen Ausfallzeiten im Grunde genommen ununterbrochen auf Tourneen verbracht, sodass wir bis zum Zeitpunkt der Zeit des Musikvideos voll im Tourmodus waren.

Sobald wir das Tour beendet hatten, mussten wir mental die Gänge dazu wechseln, die neue Musik und alles zu beenden, was damit einhergeht. Zum ersten Mal fühlte es sich so an, als müssten wir unser Leben auf diese Weise unterteilen, was irgendwie komisch war.

Die Idee für „Take Your Aim“ ist ein wenig frech und ein wenig in der Nase, wobei jemand buchstäblich Pfeile auf Alithea abfängt, während sie spielt. Die ganze Idee ist, dass wir uns über die Pfeile ausflippen, aber sie ist völlig unbeeindruckt, also rollen wir einfach damit und machen weiter. Es erinnert irgendwie an unser Leben auf Tour: Scheiße passiert und Stoffe gehen schief und Sie können entweder ausflippen oder einfach weitermachen und Wege finden, Spaß zu haben. Im vergangenen Jahr brach unser Van zusammen, wir wurden alle so krank, dass wir eine Show absagen mussten, und eine Million andere kleine Dinge, die auf der Straße herausfordern, aber wir machten weiter und hatten Spaß daran.

Satsuma Chevron auf der 65 Autobahn

Alabama vor der 65 Autobahn ist eine Chevron -Tankstelle, die etwas ganz Besonderes ist, eingebettet in den Wald außerhalb von Mobile. Von außen sieht es aus wie jede alte Tankstelle, die Sie auf Tour anhalten würden. Aber im Inneren kochen sie einige der besten Rippen, Mac und Käse, die wir je hatten. Wir sind zufällig darauf gestoßen. Wir hielten an, als würden wir es normalerweise tun und Gas bekamen, und als wir hineingingen, bot uns die freundliche Dame einige ihrer köstlichen hausgemachten Mac und Käse an. Es fühlte sich wie ein Fiebertraum an, als wir zum ersten Mal gingen, aber seitdem fühlt es sich wie zu Hause an.

Ingwer-Turmer-Schüsse

Ingwer-Turmer-Schüsse. Niemand weiß, ob sie tatsächlich etwas tun oder nicht, aber manchmal ist das Placebo alles, was Sie brauchen, um sich besser zu fühlen. Die Straße kann schwierig sein, es verlangt einen Tribut an Ihrem Körper, sie kann Sie kauen und Sie ausspucken, und manchmal ist alles, was Sie sich geerdet fühlen müssen, eine schöne warme Umarmung von Ihrem alten Freund Ingwer.

Musikvideo von Foo Fighters „Ich werde mich aufhalten“

https://www.youtube.com/watch?v=x_rttszz9ke

Wir haben es immer geliebt, Musikvideos zu sehen. Sie haben in den letzten fünf Jahren ihre Bedeutung verloren, und die Menschen neigen dazu, über eine Minute lang nichts zu achten, was eine Schande ist. Foo -Videos sind einige unserer Favoriten, weil sie sich nicht ernst nehmen und ein sehr geringes Budget scheinen, aber immer noch faszinierend sind.

Es ist ein Ethos, das wir in uns selbst aufrechterhalten wollen. Dinge nicht zu ernst nehmen.