Es ist weniger als drei Jahre seit der Veröffentlichung von her Jurassic World Dominionaber Sie können kein gutes (oder sogar zunehmend nicht großer) Franchise-Franchise abhalten. Und der neue Trailer für Jurassic World Rebirth Kann uns Scarlett Johansson zumindest als schlechter verdeckter Operat und Jonathan Bailey als Dinosaurier-Experte mit Brillen versprechen.

Der neue Film spielt fünf Jahre später HerrschaftAls Team, die nach genetischen Proben jagt, geht es in eine der wenigen tropischen Regionen der Erde, in der Dinosaurier noch immer streifen.

Jurassic World Rebirth ist der siebte Film in der Jura Serie, die 1993 mit Steven Spielbergs begann Jurassic Park. Der neueste Film, Herrschaftschien eine Reihe von Schlüsselcharaktergeschichten abzuschließen, weshalb frühere Franchise -Darsteller Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Bryce Dallas Howard und Chris Pratt nicht auf der Besetzungsliste für die Besetzungsliste stehen sollen Wiedergeburt. Stattdessen spielt der Film auch den Oscar-Gewinner Mahershala Ali, den Rupert-Freund, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, David Iacono und Ed Skrein.

Original Jurassic Park Co-Autor David Koepp hat das Drehbuch für geschrieben Wiedergeburt. Die Regieaufgaben übernehmen ist Gareth Edwards (nicht zu verwechseln mit anderen Gareths und Garths da draußen), der zuvor seine Talente zum Mischen von Charakteren und visuellen Effekten auf die Franchise -Filme zeigte Godzilla (2014) und Rogue One: Eine Star Wars -Geschichte.

Jurassic World Rebirth kommt am 2. Juli 2025 in den Kinos an. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=jan5cfws9ic