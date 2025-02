Das Sueños Music Festival in Chicago hat sein Spiel 2025 mit Shakira, Peso Pluma, Don Omar und Grupo Frontera als Headliner enthüllt.

Das Latin Music and Reggaeton Music Festival kehrt vom 24. bis 25. Mai 2025 in den Chicagoer Grant Park zurück. Zu den weiteren bemerkenswerten Acts, die auf der Aufstellung vorgestellt wurden Maydon, Bellakath, NSQK, Gordo, DeOrro und mehr.

Tickets für das Sueños Music Festival 2025 – einschließlich GA+ (360 US -Dollar), GA+ (480 USD) und VIP (740 USD) – werden ab dem 6. Februar um 12:00 Uhr CT über die Website des Festivals in den Verkauf gehen.

Sobald Tickets verkauft werden, können Fans nach Angeboten suchen oder über StubHub aus ausverkauft werden, wobei Bestellungen zu 100% im FanProtect-Programm von StubHub garantiert werden. StubHub ist eine sekundäre Marktticket -Plattform, und die Preise können je nach Bedarf höher oder niedriger als der Nennwert sein.

Shakiras Auftritt beim Sueños Music Festival erfolgt inmitten ihrer „Las Mujeres Ya No Lloran World Tour“, die am 13. Mai in Charlotte, North Carolina, beginnt und bis Ende Juni läuft.