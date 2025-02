Die Chris Farley und David Spade Buddy Comedy Tommy Junge kommt zum 30 -jährigen Jubiläum zu 4K Ultra HD. Vorbestellungen sind vor dem Erscheinungsdatum am 25. März verfügbar.

Der Film wurde als Limited Edition Steelbook oder 4K/Blu-Ray Combo erhältlich und wurde unter der Aufsicht von Regisseur Peter Segal remasteriert. Zu den Bonusinhalten gehören Direktor -Kommentare, gelöschte und erweiterte Szenen, alternative Takes, eine Gag -Rolle und den Theater -Trailer.

Debüt in den Kinos am 31. März 1995, Tommy Junge gepaart die Samstagabend live Alumni als reisender Verkäufer Tommy Callahan III (Farley) und der Assistent seines Vaters Richard Hayden (Spade), der auf einen Roadtrip unternommen wird, um das Auto -Teile -Geschäft der Familie Callahan zu retten.

Weitere Darsteller sind Brian Dennehy als Thomas „Big Tom“ Callahan Jr., Bo Derek als Tommys Stiefmutter und Rob Lowe als Stiefbruder von Tommy.

Obwohl Tommy Junge Erhielt gemischte Kritiken und verdiente an der globalen Abendkasse bescheidene 32,7 Millionen US -Dollar. In den letzten Jahrzehnten ist es zu einem Kultklassiker geworden.

