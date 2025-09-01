Ein Instagram -Kommentar, der Snoop Dogg zugeschrieben wurde, bei dem der Rapper die jüngsten Kommentare anging, die er in Kinderfilmen mit LGBTQ+ -Darstellung unwohl gemacht hat, ist laut seinem Vertreter „Fälschung“. Pro Der Hollywood -ReporterJemand, der sich als Snoop ausgab, erhielt anscheinend Zugang zu seinem Instagram-Account und veröffentlichte einen Kommentar zu Hollywood Unlockeds Seite mit der Aufschrift: „Ich war nur unvorbereitet und hatte keine Antwort auf meine Enkel. Alle meine schwulen Freunde wissen, was los ist, sie haben mich mit Liebe angerufen.

Snoops Vertreter gab nicht an, wer den Kommentar verfasst hat, und seltsamerweise bleibt er ab Montag, dem 1. September, live.

In seinen ursprünglichen Kommentaren über die Es gibt Podcast Ende letzten Monats erzählte Snoop mit seinem Enkel 2022 Pixar -Film. Hellyearund schockiert zu sein, als eine der Hauptfiguren von einem lesbischen Paar aufgewachsen ist. Als sein Enkel fragte, wie zwei Frauen ein Baby bekommen könnten, sagte der Rapper, er sei ratlos für Worte. „Ich bin nicht für diese Scheiße hereingekommen. Ich bin gerade gekommen, um den verdammten Film zu sehen“, erinnerte sich Snoop und fügte hinzu, dass der Moment „mich versaut habe. Ich habe Angst, Angst, ins Kino zu gehen. Sie werfen mich mitten in der Scheiße, dass ich keine Antwort habe, für die ich mich für eine Schleife geworfen habe.“