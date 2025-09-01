Der ursprüngliche Harry -Potter -Regisseur Chris Columbus sieht möglicherweise nicht den Punkt der bevorstehenden Neustartserie von HBO, aber Castmitglied Warwick Davis scheint nicht zustimmen. Davis, der Professor Filius Flitwick in allen acht Filmen porträtierte, wird die Rolle in der neuen TV -Serie wiederholen, die derzeit in Produktion ist und 2027 debütieren soll.
Davis ist das erste Hauptmitglied der Filme, die bestätigt wurden, dass sie in HBOs TV -Neustart erscheinen. Er schließt sich einer Besetzung an, zu der Dominic McLaughlin in der Titelrolle Alastair Stout als Ron Weasley, Arabella Stanton als Hermine Granger, John Lithgow als Albus Dumbledore, Janet McTeer als Minerva McGonagall, Paapa Essedu als Severus Snape und Nick Frost als Rubeus Haagrid, gehören.