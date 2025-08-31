Jack White hat den Trailer für Potsy Poncirolis fast stille Actionfilm enthüllt, Motorstadtfür die der Detroit Rocker als Musikdirektor diente. Sehen Sie es sich unten an.

Angeführt von ReacherAlan Ritchson, Motorstadt ist in Detroit in den 1970er Jahren eingestellt und verfügt nur über vier oder fünf Dialoglinien, je nachdem, ob Sie von Ponciroli oder Co-Star Ben Foster von Ben Foster gehen. Der Trailer, der von Fleetwood Macs „The Chain“ Soundtrack ist, zeigt, dass Ritchsons John Miller verhaftet wurde, nachdem er von dem örtlichen Gangster Reynolds (Foster) gegründet wurde.

„Ein Romantiker der Arbeiterklasse wird von einem rücksichtslosen Gangster umrahmt, nachdem er sich in seine Freundin verliebt hat“, heißt es in der offiziellen Zusammenfassung. „Nach Jahren im Gefängnis kehrt er mit nur einer Mission zurück: Rache.“

Regie von Ponciroli aus einem Drehbuch von Chad St. John, Motorstadt Darüber hinaus spielt Shailene Woodley als Sophia, die in einem Liebesdreieck zwischen Miller und Reynolds gefangen ist. Die Besetzung wird von Pablo Schreiber, Ben McKenzie, Lionel Boyce, Amar Chadha-Patel und vielem mehr abgerundet.

Motorstadt Premiere auf dem Venice Film Festival an diesem Wochenende, hat aber derzeit kein Theaterdatum.

In anderen Jack White News hat er kürzlich die Aufmerksamkeit des Weißen Hauses auf sich gezogen, nachdem er die „ekelhaften“ ovalen Bürodekorationen gesprengt hatte. Als Reaktion darauf, als „Has-Ween-Verlierer“ bezeichnet zu werden, schlug White mit einem langwierigen Instagram-Post zurück und sagte, dass Trump sich als Christ, Führer und Geschäftsmann „tarnt“. Er ging auch nach „Professional Liar Toadies“ wie dem Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, Steven Cheung, und dem Pressesprecher Karoline Leavitt, um „seinen Faschismus als Patriotismus zu vertuschen und zu maskieren“.