Ein typisch lakonischer Tom Waits spielt Adam Driver’s Vater im ersten Trailer zu Jim Jarmuschs Star-gestörter neuer Film, Vater Mutter Schwester Bruder. Sehen Sie es sich unten an.

Der Film wurde von Jarmusch geschrieben und inszeniert und ist laut einer Pressemitteilung „sorgfältig in Form eines Triptychons konstruiert“. „Die drei Geschichten betreffen alle die Beziehungen zwischen erwachsenen Kindern, ihren etwas entfernten Elternteil (oder Eltern) und einander. Jedes der drei Kapitel findet in der Gegenwart und jedes in einem anderen Land statt.“

Die Besetzung von Ensemble umfasst auch Mayim Bialik als Fahrermutter neben Cate Blanchett, Charlotte Rampling, Vicky Krieps, Sarah Greene, Indya Moore, Luka Sabbat und Françoise Lebrun.

Waits hat eine lange kollaborative Geschichte mit Jarmusch, die in seiner Rolle in den Jahren 1986 zurückreicht Gesetzlich unten. Der zurückgezogene Musiker trat später im Anthologiefilm des Filmemachers 2003 auf, Kaffee und Zigarettenund die Zombie -Komödie 2019 Die Toten sterben nicht. Er komponierte auch die Musik für Jarmuschs 1991er Film, Nacht auf Erden.

In der Zwischenzeit, Vater Mutter Schwester Bruder markiert den dritten Film des Fahrers mit Jarmusch, nachdem er in der meditativen Meditativ des Jahres 2016 erschienen ist Paterson sowie Die Toten sterben nicht.

Vater Mutter Schwester Bruder Premieren Sie heute, den 31. August, beim Venice Film Festival vor seiner Veröffentlichung in den US -Kinos am Mittwoch, dem 24. Dezember,.

https://www.youtube.com/watch?v=wgpevr702fk