Regisseur Darren Aronofsky eröffnet Erwischte Diebstahl Indem Sie es sofort in einer Zeit und einem Ort erklingen: 1998, die Lower East Side von Manhattan, Schließzeit an der Bar, in der Hank (Austin Butler) arbeitet. Hank hatte einmal eine Chance, professionelles Baseball zu spielen, aber ein Autounfall hat diesen Traum vor Jahren von ihm abgebaut. Jetzt steht er kurz vor einem Trinkproblem, aber hält seinen Kopf über Wasser mit mehr als einer kleinen Unterstützung seiner Freundin Yvonne (Zoë Kravitz).

Für Hank geht jedoch alles schief zu gehen, als sein Nachbar Russ (Matt Smith) ihn auffordert, Cat-Sit zu machen, während Russ aus der Stadt geht. Bald suchen einige Jungs nach Russ, und wenn sie stattdessen Hank finden, gerät die Situation schnell außer Kontrolle. Bald ist Hank auf der Flucht vor dem russischen Mob, den Bullen und zwei orthodoxen Juden (Vincent d’Onofrio, Liev Schreiber), die möglicherweise der tödlichste von allen sein könnten. Das alles sorgt für einen Toben, der ein bisschen an die Sadfie -Brüder erinnert. Gute Zeit und Elmore Leonard Crime Capers und eine sehr unerwartete Art von Film, die vom Regisseur von stammt Requiem für einen Traum.

Als Filmemacher hat Aronofsky die Tiefen der Drogenabhängigkeit, die Wunder der weit entfernten Zukunft und die symbolische Zerstörung unseres Planeten erforscht … und jetzt hat er eine Komödie gemacht, die eine enorme Tonverschiebung für ihn darstellt-eine willkommene, um ehrlich zu sein, nach dem Extreme Blearness von Der Wal (A miserabel Betrachtungserfahrung).

Es gibt ein paar Elemente von Erwischte Diebstahl Das fühlt sich genug an, um die Aufhebung des Unglaubens zu überwinden – zum Beispiel Hanks Fähigkeit, zu gehen, geschweige denn zu laufen, nachdem er die Menge an physischem Trauma erlebt hat, die dieser Film ihm verursacht. Es ist jedoch wirklich erfrischend, Aronofsky in einem Film hinter der Kamera hinter der Kamera zu sehen, der mehr als ein wenig bereit ist, Spaß zu haben. Kürzlich haben Regisseure wie Jordan Peele und Zach Cregger ihr Talent für Humor eingesetzt, um ihre Fähigkeiten mit Horror zu beweisen. Es ist sinnvoll, dass ein Regisseur mit einem vorgefertigten Talent für ein Horror in seine Arbeit auch in der Lage sein könnte, die Rhythmen des entgegengesetzten Genres zu verstehen.

Es hilft, dass sein Vorsprung mit der Aufgabe sehr synchronisiert ist. Austin Butler beweist die Fähigkeit, den Bildschirm wie die Filmstars von Old zu halten und seine Aufführung, sympathisch und sympathisch zu halten, selbst wenn Hank eine schlechte Wahl oder über seinen Kopf trifft. Seine jüngsten Filmrollen – der König von Rock, ein murmelnder Biker, ein gestörter Harkonnen -Erbe – haben ohne Frage, die aus seiner Reichweite gezeigt werden. Hier glänzt Butler jedoch einfach einen relativ gewöhnlichen Mann, der ein wirklich schreckliches Glück hat, was für seine Zukunft außergewöhnlich vielversprechend ist.

Seine Chemie mit Zoë Kravitz ist auch elektrisch, auch wenn sie leider nicht genutzt wird. Im Vergleich dazu ist Matt Smith und sein chaotischer Mohawk ersterer Krone Und Doktor Who Star schwelgt wirklich in seiner Punk -Persönlichkeit. Wirklich, jeder in der Besetzung scheint sich zu amüsieren, von Regina Kings No-Nonsense-Detektiv bis hin zu Bad Bunny als leicht extravaganter Gangster (obwohl er ehrlich gesagt mehr einen Eindruck in der Happy Gilmore 2 als er hier tat).

Während Erwischte Diebstahl Nimmt sich nicht zu ernst, es setzt auf dem Weg eine ziemlich hohe Körperzahl auf, besonders nach ein paar nicht dunklen Handlungsentscheidungen. Dennoch nutzt der Film eine zuverlässige Leichtigkeitsquelle hervorragend: Russ ‚Katzenknospe, gespielt von einer Katze namens Tonic, die eine wirklich herausragende Tierleistung bietet. Einige Filme haben eine Katze auf das Plakat gebracht, aber nicht wirklich auf die Katze konzentriert. Dieser Film schafft es jedoch zu dienen als Qualität Cat Cinema, ohne zu überwältigend süß zu sein.

Die Platzierung dieses Films in Raum und Zeit hat eine vollständige Kreisergie, die mit der genauen Ära zusammenfasst, in der Aronofsky seinen ersten Film gedreht hat. Pi. Es ist eine persönliche Verbindung, die sicherstellt, dass während des gesamten Films am Rande des Rahmens eine tiefe Nostalgie für die New Yorker Stadt ist, die zu dieser Zeit wegbröckelt, die raueren Kanten der Stadt, die anwesender sind als heute. Das berühmte Video des Kims erscheint im Hintergrund einer Szene, nur ein Beispiel für diese vertraute Ikonographie. In der Zwischenzeit ist der Soundtrack, der von Rob Simonsen komponiert und von Leerlauf ausgeführt wird-treibend, aber nicht überwältigend und dient als nahtloses Gegenstück zum reichen Reichtum der Nadelabfälle aus der 90er-Jahre-Nadel, die ebenfalls auf dem Bildschirm vorgestellt werden. (Wenn Sie über 40 Jahre alt sind, haben Sie wahrscheinlich an einem Punkt eine gute Hälfte des Soundtracks auf CD besessen.)

Es scheint seltsam, dass Erwischte Diebstahl ist nur Aronofskys neunter Film, da er im Laufe der Jahre groß ist: Beginnend mit dem vielversprechenden Chaos von PiEr ist immer als Filmemacher herausgestellt, ohne Angst zu haben, die Grenzen des menschlichen Körpers und des menschlichen Geistes zu erforschen. Zwischen dieser Kühnheit und seinem Talent für das Zeichnen von Oscar-würdigen Auftritten aus seiner Besetzung haben sich seine Filme immer wie Ereignisse anfühlt. Anstrengende Ereignisse, aber ohne Frage bemerkenswert.

Erwischte Diebstahl ist eine ganz andere Atmosphäre, das am weitesten aus einem Oscar -Spiel, aber immer noch eine überraschend erfreuliche Zeit, ein Film, in dem selbst die Endkredite das wirkliche Leben und die Spontanität haben. Und in vielerlei Hinsicht ist es immer noch ein erkennbar ein Aronofsky -Film – was vielleicht die bemerkenswerteste Leistung ist.

Erwischte Diebstahl Am Freitag, den 29. August, in die Kinos rutscht. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

