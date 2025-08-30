Der dunkle Kristall, Einer der erfinderischsten Filme, die von der Jim Henson Company (und mit Abstand am schrecklichsten) stammen, wird für einen begrenzten Lauf am 12. und 13. Oktober in die Kinos zurückkehren.

Unter der Regie von Henson und Frank Oz verspürt das Muppet Fantasy -Epos einen Zusammenstoß zwischen der brutalen Skeksis und den sanften Mystikern, wobei Gelflings wie Jen und Kira in der Mitte stecken. Es gibt schreckliche Krabbenkreaturen, Pulse-Pounding-Chase-Szenen und mehr als einen Mord auf dem Bildschirm-perfekt für die Erweiterung des Geistes eines kleinen Kindes und beim Finanzieren des Lebensstils ihres zukünftigen Therapeuten.

Tickets für den zweitägigen Lauf sind über Fathom Entertainment erhältlich.