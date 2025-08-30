Mac und ichDer beliebte und lächerlich schreckliche Sci-Fi-Kultklassiker von 1988 hat ein 4K Ultra HD-Upgrade erhalten. Holen Sie sich Ihre Kopie über Amazon, bevor Paul Rudd sie alle kauft.

Ein kommerzieller Flop und kritisch bösartig, Mac und ich ist berüchtigt als bizarres, niedriges Budget ET: Die extra-terrestrische Abzocke beladen mit ungeheuerlichem McDonalds und Coca-Cola-Produktplatzierung. Dennoch hat es in der Popkultur als ein Stück „so schlimm, es ist gut“ -Nostalgie sowie die Pointe von Rudds zwei Jahrzehnten langer Running Gag überlebt, in dem er jedes Mal, wenn er auf einem von Conan O’Briens Shows auftritt-sogar in seinem Podcast den gleichen Clip aus dem Film.

Das Vinegar-Syndrom hat den Film aus einem frischen Scan eines originalen 35-mm-Originals restauriert und das 2-Disc-Blu-ray-Set mit Features gepackt: neue Kommentare von Co-Autoren/Regisseur Stewart Raffill und Jim Branscome von Cinematic Void sowie der Filmhistoriker Wayne Byrne und Paul Farren; Neue Interviews mit Raffill, Alien -Designer/Puppenspieler Christopher Swift und Schauspielerin Christine Ebersole; eine neue Featurette mit dem Kameramann Nick McLean und dem Kameramann Michael D. O’Shea; und mehr. Schauen Sie sich den Trailer zur Wiederveröffentlichung unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=xjy35xqjvz8