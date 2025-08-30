South Park hatte schon immer ein besonderes Interesse an-und Talent für-die Welt schockieren, hauptsächlich dank des anarchischen Geistes der Schöpfer Trey Parker und Matt Stone, die anscheinend die selbst ernannten Rolle als gleichberechtigte Straftäter zu übernehmen scheinen. In letzter Zeit haben sie das direkte Ziel auf die derzeitige Präsidentschaftsverwaltung geführt, aber seit der Premiere der Show im Jahr 1997 haben sie sich darauf abzielen, so viele verschiedene Gruppen, Religionen und in einem Fall ein ganzes Land zu verärgern.

Im Laufe von mehr als 300 Episoden repräsentieren die folgenden die bemerkenswertesten Zeiten, in denen Parker und Stones Satire die Show in ein wirklich dunkles und unangenehmes Gebiet schieben. So dunkel auch die Dinge auch gewesen sein mögen, diese Episoden waren nicht beleidigend genug, um die Show von Comedy Central und seiner Muttergesellschaft abgesagt zu haben, die weiterhin als eine der berühmtesten Serien des Netzwerks ausgestrahlt wird. Vielleicht eines Tages, South Park wird zu weit gehen. Aber an diesem Punkt scheint es die Grenze für das, was es im Fernsehen tun kann, nicht existiert. Deshalb können wir nicht aufhören zu sehen.

– Liz Shannon Miller

Senior Entertainment Editor

