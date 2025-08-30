Chris Columbus, der die ersten beiden Raten des großen Bildschirms leitete Harry Potter Franchise und produzierte die dritte, ist weniger als über die bevorstehende Neustartserie von HBO begeistert.

Nachdem Columbus bereits klar gemacht hatte, dass er nichts mit dem Neustart zu tun hatte, hat er seine Gefühle verdoppelt, nachdem er Bilder des Schauspielers Nick Frost als Charakter Hagrid aus der HBO -Serie gesehen hat.

„Er trägt genau das gleiche Kostüm, das wir für Hagrid entworfen haben“, sagte Columbus dem Der Rest ist Unterhaltung Podcast. „Ein Teil von mir war wie:“ Was ist der Punkt? “ Ich dachte, alles (in der HBO -Show), die Kostüme und alles würde anders sein. “

Er fuhr fort, dass er „geschmeichelt“ sei, dass die Serie nicht das Bedürfnis hatte, die ursprüngliche Kostüme zu verbessern. „Ich bin gespannt, was sie damit machen werden“, fügte er hinzu. „Ein Teil davon ist eine Art Déjà Vu wieder.“

Columbus wollte betonen, dass es keine Eifersucht mit dem HBO -Neustart gibt und sagte: „Ich bin so darüber hinaus. Ich habe es getan. Ich habe das getan, es ist Zeit, weiterzumachen.“

Wenn die Serie ankommt, werden Newcomer in den Hauptrollen: Dominic McLaughlin als Harry Potter, Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley enthalten.

Ebenfalls unter den Darstellern gehören John Lithgow als Albus Dumbledore, Janet McTeer als Minerva McGonagall, Paapa Essesidu als Severus Snape, Luke Thallon als Quirinus Quirrell und Paul Whitehouse als Argus Filch. Der Harry Potter -Autor JK Rowling wird als ausführender Produzent fungieren, den HBO für ihren „unschätzbaren“ Beitrag gelobt hat.

Die Show ist derzeit in Produktion und plant, dass sie 2027 Premiere hat.