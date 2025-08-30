MTV, ein Kanal, der einst zur Anzeige von Musikvideos verwendet wurde, jetzt aber exklusiv für 18 Stunden verwendet wird Lächerlichkeit Marathons, die ab dem 1. September und am 7. September zu den MTV Video Music Awards beginnen werden.

Obwohl der Haupt -Flaggschiff -Kanal von MTV sie nicht ausstrahlen wird, hat der Kanal angekündigt, dass aktuelle und klassische Musikvideos rund um die Uhr in MTV2, MTV Live, MTV Classic und ihrem Pluto -Kanal MTV größte Pop ausgestrahlt werden.

Die Aufstellung enthält eine große Auswahl von über 700 Videos, die in 12 Kategorien unterteilt sind: Best of the 1980s, Best of the 1990s, Videos, die in der Nacht bumpen, mit gruseligen Inhalten, Videos, die uns zum Heulen bringen, die Tiere mit den besten Celebrity-Cameos, die meisten VMA-Siege, die meisten viral-broak-addos, die am meisten geschlagenen, bangestellten und viral-brocken-banal-adguption- und viral-clips, scandalous-addoos-adguption, banal- und viral-clips. Die teuersten Produktionen, die verrücktesten Videos aller Zeiten, die Geburt von MTV mit Videos, die am Starttag des Kanals vom 1. August 1981 ausgestrahlt wurden, und Trl #1s.

Besprechen Sie die Musikvideofeier mit WerbetafelMTV enthüllte, dass die Künstler mit den meisten Videos die ganze Woche über Britney Spears (21), Beyoncé (18), Madonna (17), Eminem (15), Michael Jackson (12) und Backstreet -Jungen (11) mit Mariah Carey, *NSYNC und Justin Timberlake umfassen werden, die die Gruppe (jeweils) (jeweils). Die MTV-Kanäle werden auch spezielle Widmungen und Testimonials von Künstlern ausführen, die ihre Lieblingsmusikvideos diskutieren, mit Gastauftritten von Chappell Roan, Jon Bon Jovi, Olivia Rodrigo, Paris Hilton, Teddy Swims, Benson Boone, Doja Cat, Johnny Maskeville, Steve-O und mehr.

Die 2025 MTV VMAS wird am Sonntag, den 7. September um 20:00 Uhr EST/17:00 Uhr PST auf CBS, MTV und Paramount+ausgestrahlt. Zu den Darstellern der diesjährigen Veranstaltung zählen Sabrina Carpenter, Sombr, Alex Warren, Busta Rhymes, Ricky Martin und mehr.