„Oh Junge!“ Sabrina Carpenter kichert an der Spitze von „Manchild“, der Lead -Single ihres neuen Albums Der beste Freund des Menschen. Es ist eine subtile, aber direkte Vorschau auf den Fokus dieses Projekts: ein Camp-Takedown von inkompetenten Männern. Es ist kein weit hergeholtes oder unerwartetes Thema, wie das letzte Album von Carpenter. Kurzes n ’süßsah, wie der Popstar das andere Geschlecht zum Funsies spieß. „Amen; Hey, Männer!“ Carpenter singt in „Manchild“ und humoriert ihr Ziel, als sie überlegt, wie man Egos richtig durchstechen kann.

Für alle, die gespielt haben Kurzes n ’süß in den Boden, Der beste Freund des Menschen wird ein willkommenes Hörerlebnis sein. Sabrina Carpenter ist wie gewohnt witzig, charmant und selektiv verletzlich – und sie wird von ihren erwarteten Partnern im Verbrechen unterstützt: Amy Allen und Jack Antonoff, neben One Direction Mastermind John Ryan. Mit ihrer Crew setzt Carpenter ihre Abneigung gegen einen Klang fort, sammelt geschickt die Edelsteine ​​verschiedener Epochen und Genres und leuchtet sie für 2025.

Holen Sie sich hier Sabrina Carpenter Tickets

Wo Kurzes n ’süß Tischler sah sich vom mittelständischen Popfeld befreit, Der beste Freund des Menschen ist die Gelegenheit der Sängerin, voll in den Sound und den Stil einzutauchen, den sie kultiviert hat, nachdem sie sich über sechs Alben befunden hat. In ihrem siebten, 26 Jahre alt, etabliert sich Carpenter als Pop Supernova des Augenblicks. In der Veröffentlichung des Albums ließ sie ihre zweite Single „Tears“ fallen. Im Gegensatz zu der ländlichen Blei -Single „Manchild“ wird „Tränen“ von lustvoller Disco angeheizt. Die Bienengee fällt mir als Tischler in den Sinn: „Ich werde nass bei dem Gedanken an dich“ und phantasieren über das Objekt ihrer Zuneigung. Sie hat sich nie davon abgehalten, ihre offene Sexualität auszudrücken, und dieses Album ist nicht anders.

Verwandte Video

https://www.youtube.com/watch?v=v9vucbyB6JS

Carpenters gesunde Libido geht ihr voraus. Während ihres Auftritts auf dem winzigen Schreibtisch von NPR im vergangenen Dezember bestätigte Carpenter das Geschwätz. „Einige Leute kennen mich, weil ich denke, dass sie explizit geil sind“, sagte sie zu einem Raum voller Lachen. „Es ist eigentlich nicht so einfach.“ Das Albumcover von Der beste Freund des Menschen zeigt Sabrina an Händen und Knien, eine männliche Figur, die mit einer Handvoll Haare über ihr steht und einem Hundebesitzer ähnelte, der eine Leine hält. Trotz der sehr absichtlichen Präsentation von Carpenter als Girlie -Pop, der sich für Autonomie und weibliche Stärkung einsetzt, war die Gegenreaktion schnell. Gott sei Dank, sie gibt keinen Fick.

Neben ihrer Kerneinheit von Songwritern und Produzenten hat Carpenter einen Weg gefunden, selbst die unangemessensten Themen wie sing-a-Longs klingen zu lassen. „House Tour“ hat mehrere Einflüsse, von der neuen Jack Swing, die von Janet Jackson populär gemacht hat, bis zum Funk-betriebenen R & B der Mary Jane Girls. Das Lied ist unerklärlich, aber der Inhalt der Texte schreit NSFW: „Willst du die House Tour?/ Ich könnte dich zum ersten, zweiten, dritten Stock bringen/ und ich verspreche, nichts davon ist eine Metapher/ Ich möchte nur, dass du hineinkommst.“

Der beste Freund des Menschen Funktioniert als Varieté -Show auf Wachs. Der hüpfende, neugierige „My Man on Willpower“ malt ein lebhaftes Bild von Carpenter, der komisch versucht, die Aufmerksamkeit ihres Beau zu erregen: „Er ist beschäftigt, er arbeitet keine Zeit für mich/ mein verschmutzter Pyjamas veranlasst ihn nicht im geringsten/ was in der beschissenen, romantischen, dunklen Komödie ist in letzter Zeit dieses Nightmare?“ Am anderen Ende des Spektrums bringt Carpenters „Never Get Here Laid“, was für Bobby Caldwell seelenvoll genug klingt, einen Dolch eines inkonsistenten Partners, den sie ein Leben lang unfreiwillig Zölibat wünscht. Beide Vignetten sind illustrative, eindrucksvolle Renderings, die so klingen, als würde sich eine verrückte Routine von Carol Burnett in Echtzeit entfalten.