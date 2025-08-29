Austin City Limits 2025 hat die Mörder als Headliner für Last-Minute-Ersatz hinzugefügt, der für Doja-Katze eingetreten ist.

In einer Erklärung erklärte Doja Cat, dass sie sich aus der ACL zurückgezogen habe, um die Arbeit an ihrem neuen Album Vie zu beenden. „Als ich die Verpflichtung einnahm, wusste ich nicht genau wann Wetteifern würde freigelassen werden. Ich habe daran gearbeitet, das Album zu finanzieren, Videos zu machen, mir die Zeit zu nehmen, eine Albumkampagne zusammenzustellen, über die ich sehr aufgeregt bin, und es ist mir klar geworden, dass ich euch nicht die Show geben kann, die du verdient hast, innerhalb dieses Zeitraums. Vielen Dank an das ACL -Team für ihre Unterstützung und ich hoffe, Sie alle bald wieder zu sehen, wenn die Zeit richtig ist. Ich bin für immer dankbar für die Gelegenheit. “

Wetteifern wird am 26. September veröffentlicht, eine Woche vor Wochenende, eine von Austin City Limits beginnt.

Die Mörder schließen sich einer ACL-Aufstellung an, zu der auch Sabrina Carpenter, die Striche, Hozier, Doechii, Luke Combs, Cage the Elephant, Empire of the Sun, T-Pain, Maren Morris, Rilo Kiley, Wet Bein und mehr gehören. Eintägige und VIP-Pässe sind für das erste Wochenende und das zweite Wochenende noch erhältlich.

Verwandte Video