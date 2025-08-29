Im dystopischen Drama Der lange SpaziergangBasierend auf dem Roman von Stephen King machten sich junge Männer auf eine Herausforderung, zu gehen, bis sie nicht weiter gehen können – der letzte Mann, der gewinnt, während alle anderen sterben. Es klingt nicht nach einer unterhaltsamen Erfahrung für alle Beteiligten, aber Lionsgate gibt einem glücklichen Publikum die Möglichkeit, wirklich zu verstehen, was diese Charaktere durchmachen: eine spezielle Laufbandvorführung, die die Zuschauer auffordern, die gesamte Dauer des Films mindestens drei Meilen pro Stunde zu laufen. Verlangsamen Sie und lassen Sie sich vor dem Ende ausgeworfen.

Die nur Influencer-Screening findet am 30. August im Culver Theatre in Los Angeles statt (Folge genannt das Theater, um zu bestätigen, dass es geschah). Während der Preis für den Ende des Films kein unzähliger Reichtum und ein Wunsch Ihrer Wahl ist (die versprochene Beute für den Sieger der Herausforderung des Films), wird es zumindest eine interessante Möglichkeit sein, in Ihre Schritte zu kommen. Und sicherlich ist es viel besser, aus einem Film ausgestoßen zu werden, als von einer anonymen Wache brutal auf der Straße hingerichtet zu werden.

Regie von Francis Lawrence (dies war der Film, den er gemacht hat als Pause dazwischen Hungerspiele Vorquellen), Der lange Spaziergang Sterne Cooper Hoffman (LakritzpizzaAnwesend Samstagabend) und David Jonsson (IndustrieAnwesend Alien: Romulus) als zwei der Jungen brennen Schuhleder, wobei Mark Hamill die grausame Major spielt, die die Feierlichkeiten überwacht. Es kommt am 12. September in den Kinos an – schauen Sie sich den Anhänger unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=toj3zxun7aq