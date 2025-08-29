(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler für King of the HillStaffel 14, Folge 7, „Any Gabe Hill-Day“.)

Diese Woche hat NFL Defensive Ende Micah Parsons einen echten Touchdown eines neuen Deals erreicht, sodass die Dallas Cowboys den Green Bay Packers in einem Handel anschließen konnten, das ihn zum bestbezahlten Nicht-Viertel in der NFL macht. Der Deal folgte einigen turbulenten Verhandlungen und schlechten Entscheidungen des Cowboys -Besitzers Jerry Jones, da Parsons ein herausragender Spieler ist, der gerade in die Blütezeit seiner Karriere eintritt.

Ein paar Wochen zuvor gab Parsons auch sein Sprachdebüt in einer Episode von The Revision King of the Hill – selbst als aktives Mitglied des Cowboys -Teams spielen. In der Folge können Bobby (Pamela Adlon) und Hank (Mike Judge) ein Cowboys-Trainingslager mit Bobbys neuer Freundin Willow (Allegra Edwards) besuchen, die eine persönliche Verbindung zum Team hat-und einen tiefen Hass gegen das „Stück, der von Scheißen Jerry Jones“ ist.

Hank stimmt zu, dass Jones „keine Seele hat“, da der Cowboys -Besitzer auch für das Abfeuern des späten, großen Tom Landry verantwortlich war. Am Ende der Episode wird Willow erwischt, wobei ein Foto von Jones auf Jones ‚Schreibtisch buchstäblich geschissen wird. Später findet ein animierter Jones es und sagt: „Es ist wieder passiert.“

Parsons ‚Anwesenheit in der Episode ist ziemlich begrenzt: Er ist der Trainer für die Fans, die das Trainingslager besuchen, mit nur wenigen Zeilen, von denen keiner in den oben genannten Szenen enthalten ist. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sein Cameo etwas mit diesen Verhandlungen zu tun hat, aber es macht „jeden Hill-Day“, der am 4. August mit dem Rest der Saison uraufgeführt wurde, ein faszinierendes, wenn auch jetzt veraltetes Artefakt der Popkultur. Herzlichen Glückwunsch an Parsons – beide zu seinem neuen Deal und nicht mehr für jemanden mehr arbeiten, selbst Hank Hill denkt seelenlos.

King of the Hill Streaming jetzt auf Hulu. Die NFL ist… überall.