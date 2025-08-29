Willkommen in einer neuen Episode von Crate Digging, in der Künstler ihren musikalischen Geschmack durch thematische Empfehlungen enthüllen. Diesmal wählen Nova Twins acht Platten aus, die die helle und dunkle Balance ihrer neuen Platte widerspiegeln. Parasiten & Schmetterlinge.

Ehemalige Cosigns Und Neulinge des Jahres Nova Twins sind mit ihrem dritten Album in voller Länge zurück. Parasiten & Schmetterlinge. Wie der Titel schon sagt, geht es bei der Aufzeichnung darum, das Gleichgewicht der unvermeidbaren Dualität der Existenz zu betrachten.

„Ich denke, wir haben lange Zeit die Butterflies -Seite der Dinge präsentiert, weil ich denke, dort war unser Headspace“, sagt der Sänger/Gitarrist des Duos Amy Love. „Wir wollten sagen: ‚Okay, wir sind stark. Wir sind super. Alles ist gut. Egal, du drückst es einfach nach unten. Und ich denke, mit diesem Album haben wir uns erlaubt, nur ein bisschen anfälliger und offener zu sein. Wir sagen immer, es ist die Brücke zwischen Chaos und Schönheit zwischen Chaos und Schönheit. Beide sind nötig. beides. „

Natürlich sind Nova Twins nicht die ersten Künstler, die beide Seiten dieser emotionalen Münze in der Musik festhalten. Für diese Ausgabe von Crate Digging graben das London -Duo ihre mentalen Vorlieben durch, um acht Platten zu ziehen, die das Licht und die Dunkelheit darstellen – die Schmetterlinge und die Parasiten. Love und Georgia South benannten jeweils zwei Alben an jedem Ende des Spektrums, wie James Blakes “ Überwuchert auf der Parasiteseite und des Kindes von Destiny’s Überlebende Als Schmetterling („Alle Songs dort, es ist die richtige Boss Bitch Energy“, sagt Love).

Finden Sie unten alle Kisten -Digging -Picks von Nova Twin und sehen Sie sich das komplette Interview oben (oder über YouTube) an. Hier können Sie auch Tickets für die bevorstehenden Tourdaten der Band und in Großbritannien verschnappen.

Parasiten:

Weiches Spiel – Schweres Gelee

Georgia South: Ich habe weiches Spiel gewählt, Schweres Gelee Auf der Parasiteseite, nur weil das Album so knapp ist. Es ist erstaunlich, zu fahren und zu rennen, einfach so viel Energie. Und sie sind einfach eine unglaubliche Band aus Großbritannien. Sie sind ein Duo und ihre Energie ist einfach so ansteckend, aber dieses Album hat auch so viel Tiefe. Probieren Sie es auf jeden Fall aus, wenn Sie es noch nicht getan haben.

