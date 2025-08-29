Lollaplooza India hat seine 2026 -Besetzung von Headliners Linkin Park, Yungblud, Playboi Carti und Kehlani eingeführt.

Das zweitägige Festival fällt am 24. bis 25. Januar 2026 auf dem Mahalaxmi Race Course in Mumbai. Weitere bestätigte Akte sind Fujii Kaze, Knock2, Sammy Virji, Lany, The Midnight, Calum Scott, Mutter Mutter, Hamdi, Baalti, Bunt.

Zusätzliche Handlungen sind Zoya, Gini, Pazifist, Zokova, Gauley Bhai, Nate08, Pho, Verbrauchsteuerabteilung, immer noch in Therapie, Rudy Mukta, Rounak Maiti, Sijya, Sonnenblumenbandmaschine und Trance -Wirkung, während Opium Ken Carson, zerstören, einsamen und homixidieren, und Homixid -Banging und Homixid Bang auf dem Bühne.

Tickets für Lollapalooza India 2026 sind jetzt über Bookmyshow erhältlich.

Verwandte Video

Anfang dieser Woche enthüllte Lollapalooza die 2026 -Aufstellungen für sein Festivals in Südamerika mit Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Tyler, dem Schöpfer, Lorde, Deftones, Turnstile und mehr.