Nicolas Cage spielt als Vater die heilige Hölle im ersten Teaser -Trailer für Der Sohn des Zimmermanns, Ein neuer Horrorfilm unter der Regie von Lofty Nathan und der Mitspielung von FKA Twigs als Mutter Mary.

Basierend auf dem Kindesalter von Thomas – das ist kein offizieller Kanon im ursprünglichen Sinne dieses Wortes – – Der Sohn des Zimmermanns wird sich auf die Adoleszenz Jesu konzentrieren, wie von Noah Jupe dargestellt (Eine Ruhe Ort). In diesem apokryphen Evangelium ist Jesus ein ziemlich normaler Junge mit süßen Stimmungen und Wutanfällen – obwohl im Gegensatz zu den meisten Kindern in seinem Alter die Wutanfälle mit übernatürlicher Rache ankommen. Dort ein paar Jahre lang geht Jesus um andere Kinder herum und blendet die Eltern, die es wagen, sich darüber zu beschweren, dass ihr Kind tot ist. Klingt rau, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Kinder dasselbe tun würden, wenn ich sie nicht in die Auszeit bringen könnte.

Nach der offiziellen Beschreibung erzählt der Film „die dunkle Geschichte einer Familie, die sich in Roman Ägypten versteckt. Der Sohn, der nur als Junge bekannt ist, wird von einem anderen mysteriösen Kind und Rebellen gegen seinen Vormund, den Zimmermann, zweifeln und offenbart inhärente Mächte und ein Schicksal seines Verständnisses. Als er seine eigene Macht ausübt, werden die Boy und seine Familie das Ziel der Erschöpfung und göttlich.

Verwandte Video

Es wurde kein Veröffentlichungsdatum festgelegt, aber der Film wird im Jahr 2025 erwartet. Der Teaser -Trailer ist alles Stimmung und keine Handlung. Es ist also unklar, wie viel Semiting Jupes Jesus tun wird. Sie können es unten ansehen.

Cage verfügt Spider-Man Noir Serie, ein Biopic, in dem er den Fußball -Lifer John Madden spielt, und er ist auch in Gesprächen, um in Staffel 5 von zu spielen Wahrer Detektiv.

Was die Artist, die früher als Twigs bekannt war, ihr Album Eusexua ist eine unserer absoluten Favoriten von 2025, und sie wurde in einem bevorstehenden Biopic von Josephine Baker zu sehen. Letzten Monat erreichten sie und Ex Shia LaBeouf eine Siedlung über ihre Klage wegen sexuellen Missbrauchs.

https://www.youtube.com/watch?v=qzireed9_qo