Sony Pictures Entertainment (SPE) hat die Übernahme der Kinokette Alamo Drafthouse Cinema bekannt gegeben.

Als Der Hollywood Reporter weist darauf hin, dass dieser bahnbrechende Deal das erste Mal seit über 75 Jahren ist, dass ein großes Hollywood-Studio ein Kino besitzt, und zwar, nachdem Alamo Drafthouse im Jahr 2021 während der COVID-19-Pandemie Insolvenz nach dem US-amerikanischen Verfahren Chapter 11 angemeldet hatte.

Alamo Drafthouse wird in die neu gegründete Abteilung Sony Pictures Experiences von SPE integriert, wobei Michael Kustermann weiterhin CEO bleibt. Die Kette wird weiterhin alle 35 Kinos in 25 Ballungsräumen unter der Marke Alamo Drafthouse betreiben.

„Wir freuen uns, mit Sony Pictures Entertainment Geschichte zu schreiben und haben für Alamo Drafthouse Cinema das richtige Zuhause und den richtigen Partner gefunden“, sagte Kustermann in einer Erklärung. „Wir wurden von Filmliebhabern für Filmliebhaber gegründet. Wir wissen, wie wichtig dies für Sony ist, und es ist ein weiterer Beweis für ihr Engagement für das Kinoerlebnis. Gemeinsam werden wir weiterhin innovativ sein und unseren Teamkollegen und Kinobesuchern aufregende neue Möglichkeiten bieten.“

Alamo Drafthouse wurde 1997 von Tim und Karrie League als Einsaalkino in Austin, Texas, gegründet und hat sich zu einer der größten Kinoketten Nordamerikas entwickelt. Alamo unterschied sich von anderen Kinos durch Angebote wie Essens- und Getränkeservice.

US-Filmverleihern war es von 1948 bis 2020 verboten, Kinos zu besitzen, nachdem ein Urteil des Obersten Gerichtshofs das alte Hollywood-System aufgelöst hatte. Zu dieser Zeit hatten die großen Studios von oben die Kontrolle über alle Aspekte des Filmemachens, einschließlich Talent, Produktion und Kinos.

2019 rettete Netflix das Paris Theatre in New York vor der Schließung. Ein Jahr später erwarb der Streamer das Egyptian Theatre in Los Angeles.